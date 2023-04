VTM verkoopt ‘Bestemming X’ aan BBC en NBC: ‘Grootste zenders geloven keihard in dit format’

“We hebben onze ambitie vanuit VTM met Bestemming X nooit onder stoelen of banken gestoken”, zegt Maarten Janssen, channel manager VTM, in een persbericht. “Dat buitenlandse zenders zo snel overstag gaan, zelfs nog voor de finale is uitgezonden, is heel uitzonderlijk. Met de BBC en het Amerikaanse NBC Universal zijn het bovendien de grootste zenders van de wereld die keihard in Bestemming X geloven.”

In het programma doorkruisten tien deelnemers met een geblindeerde bus Europa. Aan de hand van tips moesten ze raden waar de bus stond. Wie het verst van die plaats zat, moest de bus verlaten. Het programma, dat in februari op VTM startte, haalde gemiddeld 720.000 kijkers per aflevering, inclusief uitgestelde kijkers en de herhaling op zaterdag. Daarmee is het goed voor een gemiddeld marktaandeel van 42,2 procent in de doelgroep van 18 tot 44 jaar. In de laatste aflevering haalde Gino als eerste de geheime bestemming aan de Engelse kust. Hij wint 50.000 euro.