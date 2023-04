VS zoeken vooral in eigen huis naar de bron van gelekte documenten

Volgens een oud-medewerker van het Pentagon bestaat het sterke vermoeden dat de bron van het lek in de Verenigde Staten gezocht moet worden. “Alle aandacht is daar nu op gericht, omdat veel van de documenten uitsluitend in Amerikaanse handen waren”, zegt Michael Mulroy in een interview met Reuters.

VS-functionarissen sluiten niet uit dat ‘pro-Russische elementen’ verantwoordelijk zouden zijn voor het lek, omdat cruciale informatie in de stukken soms zou zijn veranderd. Zo melden stukken over Oekraïne, volgens persbureau Reuters, een ongekend laag dodental van Russische militairen tegen een opvallend hoog aantal gesneuvelde Oekraïense militairen

Het Pentagon bevestigde zondag dat de stukken ‘gevoelig en zeer geheim materiaal lijken te bevatten’. Veel stukken bevatten details die betrekking hebben op Oekraïne, bijvoorbeeld over de luchtverdediging, die al op 2 mei door zijn S300 raketten heen zou zijn, en over de HIMARS-raketwerpers die eveneens zonder munitie dreigen te komen zitten. Russische troepen in Oekraïne zouden hun voordeel kunnen doen met dat soort informatie.

Het lek zelf is al uiterst pijnlijk voor de Amerikaanse autoriteiten, maar ook de inhoud van de documenten is dat soms. Zo zijn er compromitterende stukken over het Midden-Oosten opgedoken, die onder meer suggereren dat de Verenigde Staten zelfs de bevriende Israëlische geheime dienst de Mossad bespioneerde. In Azië zou Amerika druk hebben uitgeoefend op bondgenoot Zuid-Korea om meer wapens te leveren aan Oekraïne.

Momentopname

Reuters voert anonieme Amerikaanse functionarissen op die zeggen dat de gelekte documenten ‘een momentopname’ zijn van meer dan een maand geleden, en dat informatie voor een deel achterhaald is.

Het lek wordt in de media vergeleken met het beruchte Wikileaks, waarbij in 2013 zo’n 700 duizend onthullende Amerikaanse documenten geleidelijk online werden gezet. Het aantal documenten is dit keer veel lager, maar de impact zou wel eens net zo groot kunnen zijn. De oorlog in Oekraïne zou er rechtstreeks door kunnen worden beïnvloed. Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet zondag weten dat het nog onderzoekt wat die gevolgen precies kunnen zijn.

De documenten zijn de afgelopen weken online opgedoken op platforms als Discord en 4Chan, maar het lek werd pas opgemerkt toen The New York Times er vrijdag melding van maakte.