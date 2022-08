VS wantrouwen president Zelensky: ‘Het Witte Huis maakt zich zorgen om leiderschap in Oekraïne’

In een column die Friedman deze week schreef in The New York Times over het gecontesteerde bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan, kwam ook de oorlog in Oekraïne ter sprake. Volgens hem is die oorlog nog lang niet voorbij en is er sprake van een “diep wantrouwen” vanuit de VS tegenover Zelensky.

President Volodymyr Zelensky. Beeld AFP

Privégesprekken

“In privégesprekken maken Amerikaanse functionarissen zich veel meer zorgen over het leiderschap in Oekraïne dan ze openlijk laten blijken”, schrijft Friedman. “Er is een diep wantrouwen tussen het Witte Huis en president Volodymyr Zelensky van Oekraïne – aanzienlijk dieper dan wordt gerapporteerd.”

Hij verwijst onder meer naar de “vreemde dingen” die gebeuren in Kiev. Zo stuurde Zelensky op 17 juli twee sleutelfiguren van zijn veiligheidsdiensten plots de laan uit. Het ging om Ivan Bakanov, die sinds 2019 de Oekraïense geheime dienst leidde, en Irina Venediktova, die procureur-generaal was. Venediktova leidde ook het onderzoek naar meer dan 18.000 zaken van vermeende oorlogsmisdaden.

Een reden voor het dubbele ontslag werd nooit gegeven. “Alsof we niet te diep onder de motorkap willen kijken in Kiev, uit angst voor welke corruptie of fratsen we zouden kunnen zien”, aldus Friedman.