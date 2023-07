VS versterken aanwezigheid in Golfregio

Het doel is om “de belangen van de VS te verdedigen en de vrijheid van navigatie in de regio te waarborgen”.

Volgens de VS heeft de Iraanse marine eerder deze maand geprobeerd om illegaal beslag te leggen op twee olietankers in de Straat van Hormuz en de aangrenzende Golf van Oman. Bij de tweede poging zouden opvarenden van een Iraans marineschip schoten gelost hebben en het schip geraakt hebben. Vanuit Iran worden de beschuldigingen ontkend.

“In het licht van deze voortdurende dreiging en in coördinatie met onze partners en bondgenoten, verhoogt het departement onze aanwezigheid en ons vermogen om de zeestraat en de omliggende wateren te bewaken”, aldus het Pentagon.

Incidenten met tankers

Er zijn al herhaaldelijk incidenten geweest met tankers in de Golf van Oman of de Perzische Golf. Vooral de Straat van Hormuz, een zeestraat van ongeveer 55 kilometer breed tussen Iran en Oman, wordt beschouwd als een van de belangrijkste scheepvaartroutes voor de wereldwijde export van olie.

Zo nam het Iraanse leger eind april in de Golf van Oman een olietanker die onder de vlag van de Marshalleilanden voer, in beslag die op weg was naar de Verenigde Staten, en een week later nam het een olietanker onder Panamese vlag in beslag die door de Straat van Hormuz voer.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie roept Iran op om onmiddellijk te stoppen met “destabiliserende acties”.