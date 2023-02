► VS schieten Chinese ‘spionageballon’ neer boven Atlantische Oceaan: dit weten we al

Bekijk: Amerikaanse luchtmacht haalt ‘spionageballon’ neer

“Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben met succes de Chinese spionageballon neergehaald terwijl hij zich nog in het Amerikaanse luchtruim bevond”, aldus de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. De ballon vloog al enkele dagen over het Noord-Amerikaanse continent en bevond zich zaterdag boven de staat North Carolina. Teams zouden volgens een hoge functionaris nu onderweg zijn om de brokstukken veilig te stellen. Onderzoek van die wrakstukken moeten duidelijkheid scheppen over de ‘spionageballon’.

Peking heeft immers al toegegeven dat de ballon inderdaad uit China afkomstig is, maar zegt dat het om een onschuldige weerballon gaat en niet om een spionagetoestel. De ballon zou per ongeluk afgedreven zijn naar de VS. Intussen heeft het Pentagon echter ook melding gemaakt van een tweede Chinese ballon, boven Zuid-Amerika. China heeft nog niet gereageerd op het neerhalen van de ballon.

Lees ook Amerikaanse buitenlandminister stelt Chinabezoek uit wegens ‘spionageballon’: ‘Kans op militair conflict neemt toe’

De Amerikaanse luchtvaartdienst FAA liet zaterdag drie vliegvelden aan de oostkust sluiten “ter ondersteuning van een actie van het ministerie van Defensie voor de nationale veiligheid”. Wellicht maakte het leger zich zo klaar om de veronderstelde Chinese spionageballon neer te halen zodra die boven de Atlantische Oceaan vloog.

Het bevel werd alleszins gegeven door president Biden en werd ook gesteund door de militaire leiding. “Ik had het bevel al gegeven om het neer te schieten, maar ik werd geadviseerd om te wachten tot het veilig was.”

Aanvankelijk werd zelfs besloten om de ballon niet neer te halen omdat het mogelijke risico van vallend puin voor de bewoners van Montana te groot was. De ballon was namelijk zo groot als drie bussen en had een behoorlijk gewicht. Die situatie veranderde dus zodra het toestel boven de Atlantische Oceaan kwam te vliegen.

Het scenario was overigens niet eenvoudig uit te voeren. “Ze hebben maar twaalf zeemijl (iets meer dan 22 kilometer, red.) om het toestel neer te schieten, want daarna zou de ballon zich boven internationale wateren bevinden. En het laatste wat de Verenigde Staten willen, is een internationaal conflict uitlokken”, aldus de Witte Huis-correspondent van ABC News eerder op zaterdag.