VS proberen nieuwe Titanic-expeditie te stoppen

Het bergingsbedrijf, RMS Titanic Inc. (RMST), specialiseert zich onder andere in het bergen en tentoonstellen van objecten en resten van het wellicht beroemdste scheepswrak ter wereld. Volgens de Amerikaanse regering zouden zulke activiteiten echter niet plaats mogen vinden, omdat het wrak nog altijd resten herbergt van de meer dan 1.500 opvarenden die tijdens de scheepsramp in 1912 om het leven kwamen.

De regering beroept zich daarbij op wetten en een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk, waarin staat dat het verboden is om artefacten en stoffelijke overschotten in het wrak te verstoren. Afgelopen vrijdag leverden advocaten van de regering in Washington D.C. documenten aan bij een federale rechtbank. Daarin staat volgens AP onder meer dat “het RMST niet vrij staat deze toegepaste wet te overtreden, maar dat is wel hun uitgesproken intentie.”

Juridische strijd

De expeditie zou mei volgend jaar plaats moeten vinden en het zoeken naar en bergen van voorwerpen uit het wrak is een expliciet doel van de onderneming, zolang die voorwerpen niet zijn bevestigd aan de structuur van het schip. Ook wil het bedrijf foto's maken van Titanic's overblijfselen. Specifiek hoopt RMST de Marconi-radio van het schip, waarmee de bemanning meer dan honderd jaar geleden hulpsignalen uitzond, naar de oppervlakte te kunnen halen.

In 2020 gaf een rechter het bedrijf daartoe al toestemming, omdat de radio van groot historisch belang wordt gedacht. RMST wil het apparaat, of wat er van over is, tentoonstellen met verhalen over de laatste uren van de bemanning, die, in de woorden van het bedrijf, om nood bleven seinen tot ze letterlijk met de voeten in het water stonden. Ook toen was de regering mordicus tegen de expeditie, maar verloor het de juridische strijd.

De Amerikaanse regering stelt echter dat RMST sowieso niet zonder toestemming van het National Oceanic and Atmospheric Administration, het agentschap dat de publieke belangen van het wrak vertegenwoordigt, aan de expeditie mag beginnen. RMST zegt dat het bereid is met het agentschap samen te werken, maar dat het geen vergunning aan gaat vragen.