VS overwegen status van krijgsgevangene voor Noord-Korea binnengelopen militair Travis King

Volgens de ambtenaren was er nog geen definitieve beslissing genomen en is zijn status momenteel nog steeds AWOL, een militaire term die betekent dat iemand ongeoorloofd afwezig is.

King zou mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de status van krijgsgevangene, aangezien de Koreaanse oorlog eindigde in een wapenstilstand in plaats van een vredesverdrag. Dat betekent dat de Verenigde Staten en Noord-Korea technisch gezien nog steeds in oorlog zijn, schrijft CNN.

Privétour

Het toekennen van de status van krijgsgevangene aan King zou hem meer bescherming kunnen bieden op grond van de Conventie van Genève. Ondertekenaars van dit verdrag moeten zich houden aan strikte richtlijnen over de behandeling van krijgsgevangenen. De VS en Noord-Korea hebben dit verdrag beide ondertekend.

Maar ambtenaren hebben herhaaldelijk benadrukt dat King door de Noord-Koreanen werd aangehouden nadat hij uit eigener beweging in burgertenue het land was binnengelopen, tijdens een privétour door de gedemilitariseerde zone. King maakte geen deel uit van enige actieve strijd tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse legers, schrijft CNN.