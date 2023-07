VS niet bereid handelstarieven voor China af te schaffen

Yellen was eerder deze maand nog in China om te praten met Chinese topambtenaren. Na afloop sprake ze van “een stap voorwaarts” voor de inspanningen om de relatie tussen de VS en China weer te verbeteren. Dit weekend is Yellen in India voor een bijeenkomst van de G20, een groep van economisch belangrijke landen. Daar ging ze opnieuw op de relatie met China in.

“Het zou nuttig zijn om te zoeken naar manieren om in de loop van de tijd te de-escaleren”, vertelde de minister tegen verslaggevers in Gandhinagar. Maar aanpassing van de handelstarieven hoort daar voorlopig niet bij. “Ik zou zeggen dat het voorbarig is om dit te gebruiken als een middel voor de-escalatie, althans op dit moment.”

Tijdens haar bezoek aan China heeft Yellen de tarieven wel besproken, liet ze weten. Maar elke stap om de maatregelen op te heffen zou waarschijnlijk politieke ophef in eigen land teweegbrengen. De kwestie ligt er nog steeds gevoelig. Verschillende Republikeinse presidentskandidaten hebben aangegeven dat de Amerikanen wat hen betreft de druk op China juist moeten opvoeren.

De aanhoudende spanningen tussen de VS en China hebben ook gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Vooral chipmachinefabrikant ASML heeft er last van. De beperkingen voor de Nederlandse onderneming voor export richting China worden mogelijk zelfs nog strenger, meldden bronnen onlangs aan persbureau Bloomberg. De Amerikanen hebben eerder ook de uitvoer naar China van hun eigen chiptechnologie beperkt uit vrees dat de chips daar gebruikt worden voor militaire doeleinden. Washington oefent druk uit op andere landen om met vergelijkbare maatregelen te komen.