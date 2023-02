VS maken dan toch plannen om Chinese ‘spionageballon’ uit de lucht te schieten

Aanvankelijk werd besloten om de ballon niet neer te halen. Het Pentagon onderzocht op vraag van president Joe Biden de optie, maar het mogelijke risico van vallend puin voor de bewoners van Montana was te groot. De ballon is immers zo groot als drie bussen en heeft een behoorlijk gewicht. Die situatie kan evenwel veranderen als de ballon boven de Atlantische Oceaan komt te vliegen.

“De huidige denkpiste is om te wachten tot de ballon boven de Atlantische Oceaan is, om hem neer te halen en op te vissen. Zo kan hij bestudeerd worden en kan men nagegaan welke technologie hij aan boord heeft”, aldus ABC news, dat zich baseert op “een hoge Amerikaanse functionaris die op de hoogte is van de situatie”.

Dat scenario zou evenwel niet eenvoudig uit te voeren zijn. “Ze zouden maar twaalf zeemijl (iets meer dan 22 kilometer, red.) hebben om het te doen, want daarna zou de ballon zich boven internationale wateren bevinden. En het laatste wat de Verenigde Staten willen, is een internationaal conflict uitlokken”, aldus de Witte Huis-correspondent van ABC News.

Voor de operatie zou een substantieel deel van het lokale luchtruim mogelijk gesloten moeten worden. Volgens de functionaris zou de ballon vermoedelijk bestuurd worden via Chinese spionagesatellieten.

Peking heeft al toegegeven dat de ballon inderdaad uit China afkomstig is, maar zegt dat het om een onschuldige weerballon gaat en niet om een spionagetoestel. De ballon zou per ongeluk afgedreven zijn naar de VS. Intussen heeft het Pentagon echter ook melding gemaakt van een tweede Chinese ballon, boven Zuid-Amerika.