VS: ‘IS-leider achter bloedige aanslagen op luchthaven Kaboel gedood door taliban’

Dat schrijft The New York Times op basis van vier anonieme Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Bij die aanslagen kwamen 170 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen om.

Volgens bronnen van de krant kregen de Amerikaanse inlichtingendiensten begin april lucht van de dood van de IS-terrorist bij een door de Taliban uitgevoerde operatie. Het is onduidelijk of de taliban het specifiek op de man hadden gemunt of dat hij werd gedood bij een van de vele gevechten tussen Taliban en strijders van de Islamitische Staat. Ook zijn er geen details omtrent de dood van de man vermeld, zelfs zijn identiteit is nog niet vrijgegeven.

De Amerikaanse regering begon maandag familieleden van de Amerikaanse militairen die bij de zelfmoordaanslagen werden gedood te informeren over de dood van de IS-leider. Zij kregen te horen dat de man in “de afgelopen weken” is gedood. Volgens nabestaande Darin Hoover, die zijn zoon bij de aanslagen op het vliegveld verloor, zijn er verder geen details verstrekt. “Niet dat die informatie ons veel verder zal helpen. We krijgen onze zoon Taylor er niet mee terug.”

Chaos

Zijn zoon behoorde tot de groep militairen die de duizenden Afghanen moest screenen die verwoed probeerden op een van de overvolle vluchten het land uit te komen na de machtsovername door de taliban. De aanslag kwam uren nadat westerse functionarissen hadden gewaarschuwd voor een grote aanval en er bij de mensen op hadden aangedrongen het vliegveld te verlaten. Bijna niemand gaf aan die oproep gehoor, omdat er wanhopig werd geprobeerd nog een vlucht te krijgen voordat de VS officieel een einde maakten aan hun 20-jarige aanwezigheid.

De abrupte terugtrekking van het Amerikaanse leger leidde tot de snelle ineenstorting van de Afghaanse regering en het leger, die de VS bijna twee decennia hadden gesteund. Direct daarop kwam de taliban weer aan de macht. De regering-Biden erkende onlangs dat de Amerikaanse inlichtingendiensten veel steken hebben laten vallen rond de terugtrekking uit Afghanistan.