VS houden rekening met machtsdemonstratie van China bij bezoek Pelosi aan Taiwan

Pelosi brengt deze week samen met een aantal Congresleden een bezoek aan de Amerikaanse bondgenoten in de Indo-Pacifische regio en doet daarbij mogelijk ook Taiwan aan. Volgens lokale media zou Pelosi er morgen al aankomen, en overnachten in hoofdstad Taipei. Woensdagmorgen zou ze er het parlement toespreken. China beschouwt het autonome eiland als een opstandige Chinese provincie en zou zo’n demarche daarom als een provocatie zien.

De Chinese regering voerde zijn militaire aanwezigheid boven en rond het eiland de afgelopen maanden verder op en verhoogt ook de economische druk. De Russische invasie in Oekraïne heeft de geruchten over een inval in Taiwan bovendien nog verder versterkt: China volgt de Amerikaanse reactie op de Russische agressie met zeer veel belangstelling. Washington heeft geen officiële vertegenwoordiging in Taiwan, maar is bij wet wel verplicht het eiland met middelen te voorzien om zichzelf te verdedigen.

‘Krachtige en doortastende maatregelen’

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden eerder al voor de gevolgen van zo'n bezoek. China beschouwt elk officieel Amerikaans bezoek als een signaal van steun voor het pro-onafhankelijksheidskamp op het eiland.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde de VS maandag opnieuw voor de gevolgen van wat het een “flagrante inmenging in China's binnenlandse aangelegenheden” noemt. “China is goed voorbereid op alle mogelijke scenario’s”, zei Zhao Lijian in de hoofdstad Peking aan de Chinese pers. “Het Volksbevrijdingsleger zal niet machteloos toekijken en China zal zeker krachtige en doortastende maatregelen nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen”, klonk het. Gevraagd naar welke maatregelen hij bedoelde, zei Zhao dat de wereld “dat wel zal zien, als ze durft te komen”.

‘Machtsdemonstratie’

Ook het Witte Huis houdt rekening met een Chinese militaire “demonstratie van macht”. De Chinezen zouden bijvoorbeeld raketten kunnen afschieten rond het eiland voor de Chinese kust, aldus minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Hij roept de Chinezen op de spanningen niet op te voeren en zegt dat een bezoek van Pelosi volledig haar eigen beslissing zou zijn, los van de Amerikaanse regering. China zou dan “verantwoordelijk moeten handelen”, vindt de bewindsman.

Als Pelosi besluit om Taiwan te ​​bezoeken en China “probeert een soort van crisis te creëren of de spanningen op een andere manier te laten escaleren, dan zou dat geheel voor rekening van Beijing zijn.”

Singapore, Maleisië, Japan, Zuid-Korea

Pelosi maakte vandaag een eerste tussenstop in Singapore. Daar staan gesprekken met de regering over de opstart van een Amerikaanse Kamer van Koophandel in de stadsstaat op het programma. Daarna zal de Democrate ook Maleisië, Japan en Zuid-Korea bezoeken.

Als de 82-jarige Pelosi Taiwan bezoekt, is ze de hoogste Amerikaanse politicus op het eiland in decennia. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is politiek gezien de nummer drie in de VS, na president Biden en vicepresident Kamala Harris.