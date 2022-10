‘VS geloven dat Oekraïne achter moordaanslag Daria Doegina zat’

Doegina kwam in augustus om het leven bij een aanslag met een autobom in de buurt van Moskou. De auto behoorde volgens Russisch persagentschap TASS toe aan Aleksandr Doegin zelf, maar door omstandigheden was het die dag de dochter achter het stuur. Russische nationalisten en pro-Russische militanten in Oekraïne wezen meteen ‘de terroristen van het Oekraïense regime’ aan als schuldigen. Oekraïne heeft echter altijd elke betrokkenheid ontkend. Een Russisch ex-parlementslid getuigde eerder ook al bij The Guardian dat het om een groep Russische partizanen zou gaan die via ondergrondse operaties proberen het Poetin-regime omver te werpen.

Verschillende bronnen getuigen nu dus bij The New York Times dat de Oekraïense regering wel degelijk betrokken was bij de moordaanslag. De anonieme functionarissen benadrukken bij de krant ook nog dat de VS niet betrokken waren en er ook niet van op de hoogte waren. Anders zouden ze zich verzet hebben tegen de operatie, aldus de anonieme bronnen.

Bij de Amerikanen zou er stilaan een groeiende frustratie zijn over het gebrek aan transparantie over van Oekraïense kant, vooral wanneer het gaat over militaire operaties op Russisch grondgebied. Er zouden dan ook een aantal Oekraïense leiders op het matje geroepen zijn door de VS, aldus de Amerikaanse krant. Het is niet duidelijk over welke Oekraïners het gaat, en het is ook niet bekend of president Volodymyr Zelensky zijn goedkeuring heeft gegeven voor de missie.