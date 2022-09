VRT zet meeste afleveringen ‘F.C. De Kampioenen’ opnieuw online na ophef over geschrapte afleveringen

Uitzendingen met achterhaalde beeldvorming krijgen voortaan een disclaimer om de kijker erop te wijzen dat ze mogelijk niet langer passen bij de normen en waarden van de Vlaamse samenleving vandaag. Zo kan de kijker zelf beslissen wat hij wel of niet wil bekijken, meldt de openbare omroep vandaag.

De voorbije zomer besloot de VRT afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ niet te herhalen op Eén. Ze werden gelabeld als “ongepast” en werden ook van VRT NU gehaald. Het ging onder meer om afleveringen waarin gelachen wordt met zwarte mensen en homo’s.

Disclaimer

Bij programma’s waar het taalgebruik, situaties en handelingen in ouder aanbod niet meer voldoen aan de normen en waarden van vandaag, zal de omroep in de toekomst een disclaimer plaatsen in plaats van over te gaan tot een publicatiestop. De VRT zal dus wel blijven waarschuwen dat de content haaks staat op de tijdsgeest, maar schrapt de bewuste programma’s niet meer volledig uit het aanbod. De publieke omroep vindt dit beleid naar eigen zeggen beter passen bij zijn rol, zonder zelf te moeten beslissen wat elke Vlaming nog wel of niet mag bekijken.

Een programma dat afwijkt van het normenkader van vandaag wordt niet meer actief gepromoot en wordt niet opgenomen in het lineaire uitzendschema. Het is wel nog terug te vinden op VRT MAX.

De programma’s krijgen deze disclaimer: “Dit programma kan achterhaalde stereotypes of taal bevatten. Het wordt aangeboden zoals het destijds is gemaakt en voldoet mogelijk niet meer aan de huidige normen en waarden van de Vlaamse samenleving. Door hierop te wijzen, willen we bijdragen aan een open debat en een inclusieve samenleving.”

Een publicatiestop kan nog wel beslist worden als er objectieve, bijvoorbeeld contractuele, redenen zijn waardoor VRT materiaal niet meer mag uitzenden. Ook als een voor het programma belangrijk persoon is veroordeeld voor ernstige, criminele feiten (denk maar aan veroordeelde pedofielen) zullen publicatiestops nog altijd gebruikt worden. Bij afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ waar dat bijvoorbeeld het geval is, blijft de publicatiestop dus wel gelden.