VRT zegt schermgezichten ‘marktconform’ te betalen

Eerder raakte al bekend dat zes VRT-gezichten een exclusiviteitscontract van meer dan 300.000 euro per jaar hebben bij de omroep. Dat staat ook in het VRT- jaarverslag. Volgens Het Laatste Nieuws is het best betaalde VRT-gezicht Tom Waes, goed voor 700.000 euro bruto per jaar. Voor andere bekende schermgezichten als Jeroen Meus, Ben Crabbé en Philippe Geubels gaat het volgens de krant om minstens 500.000 euro bruto en voor Niels Destadsbader om 400.000 euro. De verloning gebeurt aan de hand van exclusiviteitscontracten, volumedeals en consultancy-opdrachten.

De krant heeft geen inzage gehad in de contracten, maar baseert zich voor de cijfers op bronnen in het Vlaamse medialandschap. De krant zegt voor elk bedrag twee bronnen te hebben. Als de bedragen die de bronnen citeerden van elkaar afweken, koos Het Laatste Nieuws voor het laagste bedrag.

Volgens VRT-CEO Frederik Delaplace betaalt de omroep marktconform, en circuleren er cijfers die niet kloppen. “Om privacyredenen gaan we niet in op precieze bedragen, ook al circuleren er cijfers die niet kloppen”, reageert Delaplace bij Belga. “De VRT-directie houdt bij alles wat contracten aangaat rekening met de aanbevelingen van Audit Vlaanderen en zet in haar schermgezichtenbeleid verjonging, vervrouwelijking en diversiteit centraal.” Volgens Delaplace heeft de omroep die populaire presentatoren ook nodig om een breed publiek te bereiken. “De VRT heeft als opdracht een breed publiek te bereiken met straffe programma’s. Dat doen we onder meer door schermgezichten en radiostemmen in te zetten, unieke talenten die de Vlaming meenemen in die verhalen. VRT betaalt hen marktconform en is daar ook transparant over.”

De discussie over de lonen die de VRT betaalt is al langer een heikel onderwerp. In Nederland en Groot-Brittannië worden de toplonen wel publiek gemaakt. Deze week raakte nog bekend dat voetbalpresentator Gary Lineker bijvoorbeeld het beste betaalde tv-gezicht bij de BBC is met een jaarloon van 1,6 miljoen euro.

Volgens de beheersovereenkomst die is afgesloten tussen de VRT en de Vlaamse regering moet de omroep ook geen inzage geven in de lonen die het betaalt. De VRT moet wel “transparantie verschaffen inzake de jaarlijkse vergoeding van schermgezichten en radiostemmen waarmee de VRT een exclusiviteitsovereenkomst heeft afgesloten, zonder dat informatie wordt gegeven op individuele basis”. Dat doet de VRT door te zeggen hoeveel presentatoren bijvoorbeeld meer dan 300.000 euro verdienen.

In een interview met deze krant gaf minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) vorige maand al aan dat dat een enorme stap vooruit was, maar hij vroeg toen wel meer duiding. “Wat betekent bijvoorbeeld ‘meer dan 300.000’? Hebben we het dan over een jaarsalaris van 301.000 euro of van 900.000 euro?” Dalle wou vooral ook meer inzicht in de samenstelling van de groep die meer dan 100.000 euro verdient, omdat die te weinig divers zou zijn.

