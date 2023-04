VRT-personeel mag na mail van CEO geen commentaar meer geven: ‘Integriteitsregels gelden voor iedereen’

In een column, via mail verstuurd aan zijn personeel, heeft VRT-baas Frederik Delaplace maandag benadrukt dat de reputatie van de VRT belangrijk is. Met die mails geeft de CEO geregeld zijn kijk op wat er leeft. “Kritiek kan altijd intern worden besproken”, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. “Maar de column moet mensen twee keer laten nadenken voor ze uitspraken doen die het bedrijf schaden.”

De communicatiedienst van de VRT neemt nu alle communicatie met externen in handen. “Dit is niets nieuws”, zegt Vermeir. “Het is in elk bedrijf zo dat woordvoerders op vragen van journalisten antwoorden. Als schermgezichten toch publiekelijk kritiek uiten, zullen we ze daarop aanspreken. De integriteitsregels gelden voor iedereen.”

Op de vraag of er mensen onlangs zijn gewezen op ongepaste uitingen, wil de woordvoerder geen commentaar geven. Ook over de reactie van VRT-vakbondsman Wies Descheemaeker (ACOD), die de mail in De Standaard vergeleek met “het invoeren van een spreekverbod”, wil Vermeir weinig kwijt. “Ik ga niet mee in de polemiek van onze vakbonden. Daarvoor dient sociaal overleg en dat houden we intern.”

Hoewel de CEO in zijn mail die De Standaard kon inkijken benadrukt dat het goed gaat met het bedrijf, heeft hij een duidelijke boodschap voor zijn personeel. “Hoge bomen vangen veel wind en wees er maar zeker van dat niet iedereen ons dat succes zomaar gunt”, citeert de krant Delaplace, die sinds de zomer van 2020 de VRT leidt. “Net daarom is het erg belangrijk dat we naar de buitenwereld een rechtlijnig en eenduidig verhaal blijven vertellen. De communicatiedienst heeft hier een uitgekiende strategie rond uitgedokterd, maar die kan enkel werken als we onszelf geen stokken in de wielen steken. En dat doen we helaas wel nu en dan. En om eerlijk te zijn: gewoon te vaak.”

Het ging de openbare omroep de afgelopen jaren niet altijd voor de wind. Eerst en vooral waren er de in 2019 aangekondigde besparingsplannen die opliepen tot ruim 40 miljoen euro. De her­struc­tu­re­ring leidde vorig jaar tot 116 ontslagen en de uitbesteding van de productie van de populaire soap Thuis, die tot dan in eigen beheer werd gemaakt. De afschaffing van de regioblokken op Radio 2 was een zoveelste reden voor ongenoegen.

Bovendien kwam er vorig jaar kritiek, ook uit eigen huis, op de hoge lonen van tientallen VRT-schermgezichten. Bij de zes grootverdieners was geen vrouw. Siska Schoeters klaagde de ongelijkheid in de verloning aan, maar werd daarvoor op het matje geroepen. Ook de berichten over de crisissfeer op de onlineredactie van VRT NWS waarover De Morgen schreef, zal Delaplace niet met plezier hebben gelezen. Nieuwssite Apache pookte in december een andere discussie op over de commerciële nevenactiviteiten van enkele schermgezichten.

In de laatste paragraaf van zijn column maakt Delaplace duidelijk wat hij dan precies van zijn personeel verlangt. “Een sterk merk bouw je immers maar door er met zijn allen aan te werken, van kersvers stagiair tot schermgezicht”, schrijft de CEO. “En voor wie geen zin heeft in lange teksten is hier alvast één gouden regel: communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: ‘Geen commentaar’.”

Filip Van der Elst, woordvoerder van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v), vindt het logisch dat de VRT een uniforme communicatiestrategie hanteert en in het geval van persvragen doorverwijst naar de woordvoerder. “Het is aan de VRT om de concrete richtlijnen ter zake te preciseren.”

Ter info, in de integriteitscode van de VRT uit 2021 stond het volgende: “Je mag op een beredeneerde manier deelnemen aan het maatschappelijk debat over het mediabeleid, maar onthoud je van ongenuanceerde kritiek die de VRT of andere VRT-medewerkers ernstig in diskrediet kan brengen.”