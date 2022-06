VRT noemt Ivan De Vadder als gastspreker op lokale 11 juli-viering ‘misverstand’, N-VA ontkent ‘verwarring’

Om de Vlaamse feestdag te vieren, heeft N-VA Blankenberge-Uitkerke een feest op de pier gepland. De aankondigende affiche ging al snel rond op sociale media. “Beleef met ons én speciale gast Ivan De Vadder de Vlaamse feestdag” stond erop. Een journalist die een N-VA-feest bijwoont, dat lijkt op partijdigheid, zo klonk het op Twitter.

Volgens de VRT gaat het echter om een misverstand. “Journalisten worden wel vaker uitgenodigd door gemeentes voor een lezing, en dat is nooit een probleem”, zegt woordvoerder Jan Sulmont in Het Nieuwsblad. Toen De Vadder de vraag kreeg van voormalig N-VA-burgemeester Daphné Dumery ging hij ervan uit dat het om een lezing voor de gemeente ging, zo luidt de uitleg. “Dat is het dus niet, dus zal hij niet aanwezig zijn op die partijbijeenkomst.”

Nog volgens de VRT gaan journalisten nooit in op een uitnodiging van één partij. Gaat het om een debat met meerdere partijen, dan kan het wel.

Teruggefloten

Volgens Daphné Dumery – die sinds september 2021 met haar partij naar de oppositie werd verwezen – was het in haar uitnodiging aan De Vadder nochtans zeer helder dat het om een viering ging die werd georganiseerd door haar partij. “Het is een open activiteit, weliswaar georganiseerd door N-VA, maar niet enkel voor leden”, zegt ze aan De Morgen. “De verwarring was er alleszins niet aan onze kant. Voor ons heeft de VRT hem teruggefloten.”

Dumery betreurt de commotie. “Ik heb anderhalve maand of twee maanden geleden voor het eerst contact opgenomen met meneer De Vadder. We hadden net bewust voor een neutrale spreker gekozen, iemand die ons misschien nieuwe inzichten kon bezorgen. Dat heb ik ook zo gezegd in een gesprek met meneer De Vadder.”

De beschuldigingen van partijdigheid doet Dumery af als onzin. “Men verwacht precies dat wij enkel naar mensen met dezelfde overtuiging luisteren. Als wij een spreker uitnodigen, hoeft die toch niet per se een stempel van N-VA te krijgen? Wij gaan op zoek naar een neutrale stem en nu draait de publieke opinie op Twitter het volledig om.”