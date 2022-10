VRT-directie op ramkoers met vakbonden na ‘onaanvaardbare’ communicatie transformatieplan

Eind april stelde de VRT-directie het bewuste transformatieplan voor. Dat moet de openbare omroep niet alleen klaarstomen voor de digitale toekomst, het moet tegen 2025 ook een besparing van 25 miljoen opleveren. Daarbij was jobverlies onvermijdelijk. In totaal moest de VRT het volgens dat plan tegen eind 2025 met 236 personeelsleden minder doen.

Maar voor het zover is, moest er over dat plan nog met de vakbonden onderhandeld worden. De voorbije maanden zaten beide partijen herhaaldelijk met elkaar rond tafel, wat eind vorige week tot een conclusietekst leidde. Die wilden de vakbonden deze week aan hun achterban voorleggen. Maar de VRT-directie doorkruist die plannen door vandaag al personeel -en de pers- over de nieuwe versie van het plan in te lichten.

Enkel de socialistische vakbond ACOD kon zijn achterban al raadplegen. En die was onverbiddelijk. De tekst werd zo goed als unaniem afgekeurd. Veel toegevingen wou de directie de voorbije maanden dan ook niet doen, klinkt het. “We zijn erin geslaagd om het aantal naakte ontslagen terug te dringen”, vertelt voorzitter Michelle Graus. “In ruil daarvoor zullen wat meer mensen vrijwillig vertrekken. Maar er moeten dus wel nog steeds even veel mensen weg.”

Bij de christelijke vakbond ACV leggen ze de tekst woensdag aan de leden voor, de liberale collega’s van VSOA volgen op donderdag. Omdat de leden zich nog niet hebben uitgesproken, blijven ze bij die twee vakbonden voorzichtiger in hun reactie. “We willen niet voor onze beurt spreken”, klinkt het bij ACV. “Maar de timing van de directie is wel heel ongelukkig.”

Bij ACOD is de toon veel feller. Dat de directie nu al tekst en uitleg geeft bij een akkoord dat er nog niet is, vindt Graus onaanvaardbaar. Een officiële goedkeuring van het plan kan volgens de vakbonden namelijk pas op 21 november tijdens het sectorcomité. “Dit is de druppel”, klinkt het. “We hebben de voorbije weken al drie keer gestaakt omdat de onderhandelingen stroef liepen. De voorbarige communicatie van de directie gooit enkel nog meer olie op het vuur.”

Hoe het nu verder moet is nog onduidelijk. Donderdag zitten directie en vakbonden sowieso opnieuw samen om het over de reactie van het personeel op het nieuwe transformatieplan te hebben. Maar bij ACOD is er nog weinig vertrouwen in dat onderhandelingsproces. “Ik vrees dat de aanstelling van een sociaal bemiddelaar de enige manier is om het overleg uit het slop te trekken”, laat Graus weten.