VRT bevestigt meldingen over presentator Adriaan Van den Hoof, maar ontkent dat het iets te maken heeft met positiewissel in tv-quiz: ‘Het waren meldingen uit de privésfeer’

Eerder deze week raakte bekend dat Adriaan Van den Hoof deze zomer na zeven seizoenen niet langer het gezicht van de quiz ‘Switch’ op Eén is. Fien Germijns neemt de fakkel over. “Er is na zeven seizoenen voor gekozen om bij het volgende seizoen van ‘Switch’ een nieuw gezicht te lanceren. Dat past in een breder beleid om meer diversiteit op het scherm te brengen”, klinkt het bij de VRT.

Volgens onder andere Het Laatste Nieuws is dat niet het volledige verhaal. De presentator zou door verschillende vrouwen beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.

De VRT bevestigt dat er verschillende meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwenspersoon over Adriaan Van den Hoof. Waarover die meldingen gaan, is niet bekend. Het zou gaan om meldingen van ex-partners van Van den Hoof. De VRT en Adriaan Van den Hoof zelf ontkennen dat zijn vervanging als presentator bij ‘Switch’ daarmee te maken heeft.

“De VRT heeft deze melders ontvangen en ruim de tijd genomen om naar hun verhalen te luisteren”, klinkt het bij de openbare omroep. “Dat gebeurde bij een van de VRT-vertrouwenspersonen, waarbij de interne procedure nauwgezet is gevolgd. Het bleek te gaan om meldingen uit de privésfeer”, aldus de VRT. “We hebben de melders doorverwezen naar de juiste instanties.”

Panenka, het productiehuis achter ‘Switch’ kreeg in maart een anonieme brief, waarin sprake is van verschillende incidenten ten aanzien van ex-partners. Die brief kwam ook bij de VRT terecht, maar de openbare omroep beschouwt zowel de brief als de meldingen bij de vertrouwenspersoon als een privékwestie. De VRT zegt ook dat de openbare omroep, noch Panenka, meldingen hebben gekregen van kandidates bij het programma ‘Switch’. Volgens de omroep klopt het in geen geval dat de presentator om die reden wordt vervangen bij het programma.

Belaging

Van den Hoof is door de VRT aangesproken op de inhoud van die meldingen en de brief. “De VRT heeft haar bezorgdheid uitgedrukt en Adriaan Van den Hoof mondeling geïnformeerd zodat hij die privékwesties kon oplossen.”

“Ik ben door de VRT op de hoogte gebracht van hun keuze om voor een nieuwe presentator te gaan”, reageert Van den Hoof bij VRT Nieuws. “Maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat er iets anders zou spelen dan hun keuze voor vernieuwing.”

“Er zijn tegen mij nooit formele klachten ingediend bij de VRT, noch elders. Er loopt ook geen enkel gerechtelijk onderzoek, daar wil ik toch duidelijk over zijn. Bovendien is er afgesproken met de VRT om na de zomer opnieuw samen te zitten om nieuwe projecten te bekijken. Dat lijkt mij toch geen slecht teken.”

Bij het Antwerpse gerecht zijn vier klachten binnengekomen tegen Van den Hoof over slagen en verwondingen. Die klachten staan los van elkaar en zouden gaan over feiten tussen 2016 en 2020. Ze werden allemaal onderzocht en zijn voorlopig geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen. Tegen een van de vier vrouwen die een klacht had ingediend, liep ook een onderzoek voor belaging. Zij kreeg een waarschuwing.