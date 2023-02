Vrouwelijke wielrenners winnen voortaan hetzelfde prijzengeld als mannen in Vlaamse klassiekers

Het was een primeur voor het vrouwenwielrennen: organisator Flanders Classics trok vorig jaar bij de Ronde van Vlaanderen voor het eerst het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen gelijk - zowel Mathieu van der Poel als Lotte Kopecky ontving 20.000 euro. Dit jaar gaat Flanders Classics nog een stap verder met het ‘Closing the Gap’-project en trekt het het prijzengeld gelijk in al haar wedstrijden, te beginnen met de Omloop van zaterdag.

“We hebben vorig seizoen de ambitie uitgesproken om het prijzengeld in al onze wedstrijden gelijk te trekken in 2023”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “Vandaag kunnen we bevestigen dat dat dit voorjaar ook effectief zal gebeuren. Vanaf de openingsklassieker is gelijk prijzengeld niet langer een ambitie, maar een behaald doel. Dat de Omloop daarenboven ook de stap naar de Women’s WorldTour zet, maakt dat we met trots uitkijken naar de start van het wielervoorjaar. Zo staat de teller voor de investering in dit project met deze nieuwe stappen in 2023 op 1,6 miljoen euro.”

Ook focus op jeugd

Daarnaast focust Flanders Classics Women ook op de jeugd, om de sport van onderuit te verbreden. Zo krijgen ook de U17 en U19 rensters op 21 mei, tijdens de jeugddag, de kans om hun Ronde van Vlaanderen te rijden. Ook op 26 maart, tijdens Gent-Wevelgem, staan wedstrijden voor U17 en U19 op het programma.

“Tot een aantal jaar geleden bestonden die wedstrijden niet voor jonge rensters”, zegt Tomas Van Den Spiegel. “Met de Ronde van Vlaanderen jeugddag konden de talenten van morgen vorig jaar zelfs voor het eerst hun Ronde rijden. Daar zetten we dit jaar opnieuw op in. Vroegtijdig investeren in de carrière van jonge renners zal een systemische en generationele impact hebben in de wielerwereld.”