Vrouw in VS veroordeeld tot bijna 22 jaar cel omdat ze gifbrief van ‘wonderbonen’ naar Trump stuurde

De 56-jarige Pascale Ferrier pleitte in januari in een federale rechtbank in Washington schuldig aan “schendingen van de regels voor biologische wapens”, waarop een gevangenisstraf staat van 262 maanden (21 jaar en 10 maanden).

De vrouw gaf toe ricine, een potentieel dodelijk gif, te hebben gemaakt in haar huis in het Canadese Quebec in september 2020. Het stofje is te vinden in de zaden van de wonder(olie)boom, een tropische sierplant die ook in ons land gewoon te koop is. Een paar milligram van ricine kunnen een persoon al doden. Ferrier erkende precies deze stof aan dreigbrieven te hebben toegevoegd die ze richtte aan toenmalig president Donald Trump en acht ambtenaren in de Amerikaanse staat Texas.

‘Tirannieke clown’

Volgens het gerechtelijk dossier werd Donald Trump in de brief, die werd onderschept in het postsorteercentrum van het Witte Huis, een “lelijke tirannieke clown” genoemd. Ze zou Trump ook hebben afgeraden mee te doen aan de verkiezingen van november 2020 en benadrukte dat ze “een speciaal cadeau” aan de brief had toegevoegd dat Trump zou “helpen” een beslissing te nemen.

Aanklager Michael Friedman zei dat het vonnis een “passend harde straf” was die een duidelijke boodschap afgeeft. “Er is absoluut geen plaats voor politiek gemotiveerd geweld in de Verenigde Staten van Amerika”, zei hij. “Er is geen excuus voor het bedreigen van bestuurders of het aanvallen van onze ambtenaren.”

Ferrier had namelijk ook medewerkers van het gevangenis- en politiesysteem in Texas bedreigd die ze verantwoordelijk achtte voor haar opsluiting, voor ongeveer twee maanden in 2019, wegens illegaal wapenbezit.