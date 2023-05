Vroege vluchter Magnus Cort snelt naar winst Giro, Geraint Thomas blijft leider

Regen, regen en nog eens regen. Dat is de kletsnatte samenvatting van de Giro tot nu toe. Ook vandaag waren de weergoden niet beter gezind. De renners verschenen vanochtend stevig ingepakt op het startpodium. Stonden niet aan de start als gevolg van een positieve coronatest: Evenepoel, Bystrøm, Uran, Pozzovivo,... Het aantal opgevers zou vandaag alleen maar aandikken.

Ook in het post-Remco-tijdperk is er nog leven. De Ineos Grenadiers hadden met roze trui Thomas en Geoghegan Hart nog twee ijzers in het vuur om Roglic te bekampen. Met drie renners op vijf seconden van elkaar was alles nog mogelijk in het vervolg van deze Ronde van Italië. In een woelige openingsfase was er - niet voor de eerste keer deze Giro - een pittig gevecht om deel uit te maken van de vroege vlucht. De plaatsen waren duur en uiteindelijk snelden Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) en Derek Gee (Israel Premier Tech) weg. Zij kregen even later het gezelschap van Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) en bergkoning Davide Bais (EOLO-Kometa).

Beeld Photo News

In het peloton mocht de Giro een volgende smaakmaker van zijn deelnemerslijst schrappen. Alexander Vlasov verscheen ziek aan de start en stapte al snel in zijn volgwagen. Nog een concurrent minder voor de Grenadiers en Roglic. De vrolijke vluchters kwamen vlotjes boven op de Passo delle Radici, waar Bais nog maar eens de volle buit in de wacht sleepte. De ‘maglia azzurra’ liet zijn medevluchters lopen in de afdaling, zijn missie was geslaagd.

De spekgladde wegen veroorzaakten heel wat schuivers in de langgerokken afdaling richting Viareggio. Onder andere Gaviria, Vine, Barguil en Bettiol kwamen onzacht in aanraking met het asfalt. Vooral die laatste valpartij sprong in het oog. De renner van EF Education-EasyPost knalde op een mecanicien, die net vanachter een auto verscheen. Bettiol was furieus en moest zijn Italiaanse temperament even onderdrukken.

Door de vele valpartijen scheurde het peloton in twee. Ineos en Jumbo-Visma reden zonder veel stress rond in groep één, UAE - met Vine - moest achtervolgen in de tweede grote groep. Niet alleen de klassementsmannen, maar ook de sprinters waren verdeeld over de twee groepen. Ackermann, Ballerini, Cavendish, Pedersen en Milan zetten hun ploegmaats aan het werk in de jacht op het overblijvende vluchterstrio.

Cort Nielsen, De Marchi en Gee verkochten hun huid duur. Het peloton haalde het onderste uit de kan om de overblijvers te grijpen, maar op 6 km van de finish stond er nog steeds een voorsprong van driekwart minuut op de teller. Het leek uit te draaien op een nieuwe kans voor de vroege vlucht.

Het geloof begon te groeien in de kopgroep, en terecht. De sprintersploegen kregen het laatste gaatje niet meer gedicht op het doorweekte trio. Een dolgelukkige Magnus Cort sprintte zonder problemen naar zijn eerste Giro-winst. Net zoals Pedersen heeft hij nu ook in alle grote rondes een rit gewonnen. Gee moest vrede nemen met plaats twee, De Marchi noteert zijn tweede podiumplaats van deze Giro. Pedersen was in de achtergrond ‘the best of the rest’. Voor hem zal het toch vooral aanvoelen als een gemiste kans.

Morgen staat er weer een overgangsrit op het programma. Het overgebleven peloton zal twee cols van derde categorie en één van vierde moeten beklimmen.

Beeld AFP