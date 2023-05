Vroege vluchter Bais wint de eerste echte bergrit in de Giro

Campo Imperatore was de plaats van de eerste grote afspraak in deze Ronde van Italië. Na een oplopende finale van zo’n veertig kilometer lag de aankomst bovenop de Gran Sasso d’Italia. Vooral de laatste vier kilometer beloofden spektakel: een eerste krachtmeting bergop tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic behoorde tot de mogelijkheden.

Uiteindelijk gingen Bais, Mulubrhan, Petilli en Vacek in het offensief. Ze kregen al snel een ruime voorsprong van het peloton onder leiding van het Team DSM van roze trui Leknessund. Mulubrhan moest onderweg passen, maar zijn kompanen slaagden erin tot het einde door te gaan; niemand van de klassementsploegen voelde zich geroepen om het gat dichten. In de lastige slotkilometer zette Petilli als eerste aan, maar het was Bais die nog het meeste kracht in de benen had.

Daarna was het nog uitkijken naar de finale tussen de favorieten. In de laatste meters persten Evenepoel en Roglic er nog een sprintje uit, waarbij onze landgenoot de Sloveen net voorbleef. De wereldkampioen blijft zo tweede in de stand, Leknessund behoudt het roze.