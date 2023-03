‘Vroeg of laat komt er miserie van’: Vlaamse gemeenten geven te snel vergunningen in overstromingsgebied

Het Vlaams departement Omgeving heeft vorig jaar 125 lokale vergunningsdossiers aangevochten. Het gaat om bouwvergunningen afgeleverd door gemeenten in overstromingsgevoelige gebieden. Dit zijn gronden die recent overstroomd zijn of die volgens weermodellen minstens één keer per honderd jaar onderlopen. Volgens het Vlaams departement Omgeving is bij de aflevering van de bouwvergunningen te weinig rekening gehouden met het overstromingsgevaar.

Sinds 2021 – in de nasleep van de historische watersnood in Luik – heeft het Vlaams departement Omgeving de opdracht gekregen van minister Demir om systematisch alle bouwvergunningen die gemeenten afleveren op ‘natte gronden’ te screenen en indien nodig in beroep te gaan tegen de beslissing. Vorig jaar zijn zo 516 vergunningsdossiers doorgelicht. In 125 dossiers heeft Vlaanderen daadwerkelijk beroep aangetekend tegen de beslissing. Een kwart van het totaal.

Aanslepend probleem

Voorkomen is beter dan genezen, benadrukt Demir. “Dit is een probleem dat in Vlaanderen al decennia aansleept. Keer op keer zien we dat als er ergens gebouwd is zonder rekening te houden met watergevoeligheid, dat er vroeg of laat miserie van komt. Een vergunning in een watergevoelig gebied moet goed onderbouwd zijn en moet een watertoets doorstaan, desnoods via het opleggen van bijzondere voorwaarden. Dat is een decretale verplichting voor elke vergunningverlener.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) Beeld BELGA

Vlaanderen gaat meestal in beroep omdat gemeenten de watertoets niet correct hebben uitgevoerd. Dit is een extra strenge controle die moet plaatsvinden bij de aflevering van een vergunning in overstromingsgevoelig gebied. Het verdict kan zijn dat je niet mag bouwen of dat je de bouw moet aanpassen, bijvoorbeeld met een kelder die mag onderlopen. De motivering van de watertoets blijkt regelmatig ondermaats. Gemeenten doen te weinig onderzoek naar de risico’s.

Wachten op bouwshift

Het Rekenhof heeft begin dit jaar nog kritiek geuit op het Vlaamse beleid rond bouwen op natte gronden. Volgens de instelling volstaat het niet om systematisch in beroep te gaan tegen lokale vergunningen. Demir is het hiermee eens. Ze werkt daarom onder meer aan de afbakening van de watergevoelige openruimtegebieden (in het jargon: WORG’s). Dit zijn gebieden die voor de eeuwigheid beschermd worden tegen verharding. Die afbakening sleept al jaren aan.

Intussen blijft het ook wachten op het zogenoemde Vlaams instrumentendecreet dat vastlegt hoe eigenaars die de waarde van hun gronden zien verminderen door ingrijpen van de overheid vergoed worden. Het instrumentendecreet is een erg belangrijke onderdeel van de bouwshift (de nieuwe benaming voor de betonstop) maar ligt voorlopig bij de Raad van State voor advies.

De VVSG – de koepelorganisatie van de lokale besturen – ziet vooral hier het probleem. “Het niet zo simpel voor lokale besturen om in woongebied een vergunning voor een woning te weigeren. Eigenaars gaan ervan uit dat ze een grond hebben om op te bouwen. Als je dat niet wil, dan is een herbestemming van gronden aan de orde”, liet de koepel eerder al verstaan.