Vrees voor milieuramp door brandend schip voor Nederlandse Waddeneilanden: ‘Zinken moet absoluut voorkomen worden’

Op het Panamese schip Fremantle Highway zaten 23 bemanningsleden toen er iets voor middernacht brand uitbrak. Volgens de kustwacht probeerde de bemanning zelf de brand te blussen, maar lukte dat niet. “De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart. Zeven opvarenden sprongen in het water en werden door andere vaartuigen ter plaatse gered.

De overige bemanningsleden werden met helikopters en reddingboten van boord gehaald”, aldus de Nederlandse kustwacht. “Helaas is een bemanningslid overleden en zijn er meerdere gewonden.”

De bemanningsleden zijn naar Lauwersoog en de luchthaven van Groningen gebracht. Zestien bemanningsleden hadden ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gevoerd. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De volledige bemanning komt uit India.

Het schip, dat momenteel op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het vervoert zo’n drieduizend auto’s, waaronder 25 elektrische wagens. “Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto”, aldus de kustwacht.

De brand op het schip wordt momenteel met blusboten bestreden. Beeld ANP / EPA

Blusboten

Op beelden is te zien dat de brand woedt op de boeg van het schip – aan de voorkant. Wegens de omvang van de brand is besloten geen brandweermensen aan boord te zetten. “Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, zei de woordvoerder van de kustwacht eerder. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. Er wordt daarom geprobeerd om het vuur vanaf zee met blusboten te bestrijden en het schip te koelen. “We proberen ook te voorkomen dat het schip zinkt, maar het maakt nu al flink slagzij”, zegt de kustwacht.

Een beeld van het brandende schip vanmorgen. Beeld via REUTERS

Bij de reddingsoperatie zijn ook reddingsboten uit de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog ingezet. Ook andere schepen die in buurt waren hebben hulp verleend en hebben mensen opgepikt die van boord zijn gesprongen.

Volgens de Nederlandse kustwacht kunnen de blus- en bergingswerken nog dagen duren. Een bergingsvaartuig heeft een noodverbinding gelegd met het schip om het gecontroleerd in positie te houden. Daardoor is ook de scheepvaartroute bij het brandend vrachtschip weer vrij en ondervinden andere schepen geen hinder. Ook de Duitse autoriteiten hebben intussen hun hulp aangeboden.

Het schip staat nog in brand. Het bergingsvaartuig Hunter heeft een noodverbinding met het schip en houdt het schip zo gecontroleerd op een positie. Meerdere partijen werken aan een plan van aanpak om de schade zoveel mogelijk te beperken. pic.twitter.com/EYFTJJaHVo — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) 26 juli 2023

De burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel, zegt ondertussen bezorgd te zijn om de milieueffecten als het brandende schip zou zinken. “Het is de grote angst van de eilanden, dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden”, zegt zijn woordvoerster. Volgens haar is de rook die van het schip afkomt ook “behoorlijk zichtbaar” op het Waddeneiland.

Een milieuramp, waarbij vloeistoffen als brandstof in het water belanden, is volgens een woordvoerder van de Rijkswaterstaat nog niet aan de orde, maar er wordt wel “rekening mee gehouden”. Rijkswaterstaat zegt “alles op alles” te zetten om verdere milieuschade te beperken.

Een bemanningslid van het vrachtschip wordt aan land gebracht in Lauwersoog. Beeld ANP