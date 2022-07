Vrachtvliegtuig met mogelijk wapens aan boord neergestort in Griekenland: acht inzittenden overleden

Volgens onbevestigde mediaberichten zou het gaan om een Oekraïens vliegtuig dat wapenmateriaal voor Oekraïne aan boord had. Officieel is het nog niet bekend welke lading het vliegtuig aan boord had.

Getuigen zagen hoe het vliegtuig brandde en hoorden ontploffingen, aldus het persagentschap Athens News. De Griekse staatszender ERT meldt onder aanhaling van de Servische autoriteiten dat er zich acht mensen aan boord zouden hebben bevonden. Niemand van hen overleefde het ongeval. De brandweer zette zeven blusvoertuigen in, maar kon het wrak vanwege de explosies niet naderen.

Het toestel van het type Antonov was opgestegen vanuit de Servische stad Nis en had als bestemming de Jordaanse hoofdstad Amman. De piloot zou toelating hebben gevraagd om in Kavala een noodlanding te maken, maar haalde het dus net niet. Het vliegtuig crashte uiteindelijk in de buurt van het dorp Paleochori in onbewoond gebied, op zo’n veertig kilometer van de luchthaven.

🔴#BREAKING : Il filmato del momento in cui l'aereo #Antonov ucraino si è schiantato a Paleochori Kavalas, nel nord della #Grecia. Il pilota aveva richiesto un atterraggio di emergenza dopo che 3 motori si sono guastati. pic.twitter.com/ZnGAJsQxYO — WORLDWIDENEWS24 (@Ucrainarussia) 16 juli 2022

Volgens diverse mediaberichten zou het gaan om een Oekraïens vliegtuig dat wapenmateriaal voor Oekraïne aan boord had. Dat nieuws werd nog niet officieel door de autoriteiten bevestigd, maar een brandweerman ter plaatse verklaarde wel al aan ERT dat het toestel munitie aan boord had.

De brandweer en de hulpdiensten waren aanvankelijk massaal ter plaatse gekomen, maar trokken zich nadien terug in afwachting van speciale ploegen nadat twee hulpverleners met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. Ook alle aanwezige journalisten en toeschouwers kregen het bevel om de omgeving onmiddellijk te verlaten.

De autoriteiten maken zich zorgen over het risico op giftige dampen die uit het brandende wrak kunnen vrijkomen, en hebben de omwonenden gevraagd om deuren en ramen gesloten te houden en de airconditioning uit te zetten.

Vlammen op de plek van de crash, in de buurt van de Griekse stad Kavala. Beeld AP

Ambulances op de plek van de crash. Beeld REUTERS