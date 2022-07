Vrachtvliegtuig met 11 ton munitie aan boord neergestort in Griekenland: acht inzittenden overleden

Het vliegtuig, een Antonov AN-12, was van het Servische Nis vertrokken richting Bangladesh, met haltes in Jordanië en Saudi-Arabië. Maar boven de Egeïsche Zee raakte het in de problemen. Volgens Griekse media vroeg de piloot wegens een motorstoring toestemming om een noodlanding te maken op het vliegveld van Kavala, maar kon hij dit niet meer bereiken. Op beelden die ERT publiceerde is te zien dat het toestel brandend neerstort.

De brandweer zette zeven blusvoertuigen in, maar kon het wrak wegens explosies niet naderen. Urenlang werden in de brandende resten knallen gehoord. Ook kwamen bijtende dampen vrij. Twee brandweermannen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het ministerie van Burgerbescherming stuurde een sms-alert uit aan omwonenden tot twee kilometer in de omtrek om vensters te sluiten, airco’s uit te zetten en niet naar buiten te gaan. Het leger zet een drone in om het wrak veilig te inspecteren en te meten welke stoffen zijn vrijgekomen.

‘Alle vergunningen’ voor munitie

Het vrachtvliegtuig had 11,5 ton munitie aan boord, meldt de Servische minister van Defensie Nebojsa Stefanovic. Het gaat om munitie voor mortieren, die in Servië wordt geproduceerd. Het vliegtuig had alle nodige vergunningen voor het transport.

Beweringen in de media dat het vliegtuig wapens van Servië naar Oekraïne zou vervoeren, kloppen niet, aldus nog de minister. “Volledig fout”, aldus Stefanovic. Het ging om een contract met het ministerie van Defensie van Bangladesh, volledig in lijn met de internationale regels, klinkt het.

Brandweermannen bij de plek van de crash, in de buurt van de Griekse stad Kavala. Beeld AP

Ambulances op de plek van de crash. Beeld REUTERS