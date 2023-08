Vrachttrein ontspoord in Gotthardtunnel, belangrijke transportroute ligt nog zeker tot woensdag stil

De ontsporing vond donderdagmiddag plaats. Er zijn geen gewonden gevallen en de oorzaak is nog onbekend. De trein reed van Italië naar Duitsland met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur toen de ontsporing plaatsvond.

Het gaat om de zogenoemde Gotthard-Basistunnel die in 2016 in gebruik werd genomen. De tunnel onder het Gotthardmassief in de Zwitserse Alpen heeft een lengte van 57 kilometer en is daarmee de langste ter wereld. De tunnel verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en de industriegebieden in Duitsland met die in Noord-Italië en de haven van Genua.

Omleiding door de bergen

De Zwitserse spoorwegen (SBB) zijn momenteel voor beide richtingen aan het kijken naar omleidingen voor treinen. Passagierstreinen kunnen via de zogenaamde panoramaroutes door de bergen, maar daardoor zal de reistijd wel met een uur worden verlengd. Ook kan vrachtverkeer via die routes worden omgeleid, maar dan zijn wel extra locomotieven nodig vanwege de hoogteverschillen, aldus de SBB.

Volgens de SBB zijn 23 van de 30 goederenwagons van de trein ontspoord en is er ook aanzienlijke schade aan de infrastructuur van de tunnel. Het kan uren duren om een enkele wagon te verwijderen, aldus een woordvoerder. Zolang de bergings- en herstelwerkzaamheden gaande zijn kan er geen gebruik worden gemaakt van de tunnel.

De Gotthard-Basistunnel was vorig jaar goed voor bijna 70 procent van alle goederen die via spoor door de Zwitserse Alpen werden getransporteerd.