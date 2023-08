Vrachtschip gezonken in de Schelde: schipper vermist

Het ongeval met het schip gebeurde omstreeks 10.45 uur vanmorgen ter hoogte van de Zijdijk in Grembergen. Een vrachtschip met Nederlandse vlag van ongeveer 50 meter lang zou er in de problemen gekomen zijn en gezonken. Een fietser zag het allemaal gebeuren en verwittigde meteen de hulpdiensten, maar toen die ter plaatse kwamen was het vrachtschip al volledig naar de bodem gezonken. De Schelde is daar ongeveer 12 meter diep, dus ook bij laag water later zal het schip waarschijnlijk niet zichtbaar worden.

In welke omstandigheden het binnenschip is gezonken is op dit moment niet duidelijk. Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen werd volledig stilgelegd tot 16 uur vanmiddag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd. Het gezonken schip ligt immers in het midden van het water in de vaargeul waardoor het onmogelijk is er nog te varen. Het schip was onderweg voor het bedrijf Jogologistics uit Antwerpen. Zij zijn gespecialiseerd in het vervoer over het water.

Reddingsactie

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel personen aan boord waren. Er was minstens één persoon aan boord, namelijk de kapitein van het schip. Die wordt nog steeds vermist. Er wordt een helikopter, een drone en een team speurhonden ingezet om te zoeken naar eventuele overlevenden in het struikgewas rond het schip. De reddingsactie onder water verloopt moeilijk. Door de sterke stroming op de Schelde is het te gevaarlijk om te duiken. De duikers van de brandweer kunnen op dit moment nog niet het water in omdat het schip eerst gestabiliseerd moet worden.

Het schip zonk in de Schelde ter hoogte van de Zijdijk. Beeld Koen Baten

