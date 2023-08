Voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales stapt niet op na omstreden kus

Rubiales zegt dat de zoen wederzijds was. Hij heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om zijn naam te zuiveren. Op donderdag schreven Politico en de Spaanse krant El Pais nog dat de voorzitter op vrijdag zijn functie zou neerleggen.

De voorzitter was zondag aanwezig bij de huldiging van de Spaanse speelsters na de 1-0- overwinning op Engeland in de finale van het WK in Sydney. Hij omhelsde alle speelsters, maar Jennifer Hermoso gaf hij ook een kus op haar wang en haar mond. Zijn actie leidde tot veel ophef. Hermoso was niet blij met de handelwijze van de voorzitter en eiste dat hij een straf krijgt.

Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez had geen goed woord over voor Rubiales. De voorzitter bood wel zijn excuses aan, waarin hij stelde dat hij “waarschijnlijk een fout heeft gemaakt.”

De disciplinaire commissie van wereldvoetbalbond FIFA meldde donderdag dat ze een onderzoek is gestart na de handelingen van Rubiales.