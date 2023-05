Vooruit wil elk kind half jaar gratis naar kinderopvang door erfbelasting en kindergeld te hervormen

De leden van Vooruit buigen zich binnenkort over een nieuwe visietekst over de eerste 1.000 dagen van een kind. Voor ieder kind willen de socialisten 130 dagen gratis kinderopvang, ofwel zo’n half jaar.

“We moeten daar echt in investeren en durven keuzes te maken”, zo licht voorzitter Conner Rousseau toe in De ochtend op Radio 1. De job moet aantrekkelijker gemaakt worden en voor elk kind moet er plaats komen in de opvang. “Investeren in de kinderopvang verdient zichzelf terug door een beter niveau van het Nederlands en betere sociale ontwikkeling. We leven in een kenniseconomie en daar moeten we op inzetten om het niveau van ons onderwijs later te verbeteren.”

De socialisten willen de kinderopvang wel gratis maken, maar niet verplichten. “Het is de bedoeling dat de kinderopvang zo goed georganiseerd zal zijn, dat verplichten niet nodig gaat zijn”, zegt Rousseau, die naar Scandinavië verwijst als voorbeeld.

2 miljard euro

Ook het onderwijs moet efficiënter georganiseerd worden, onder meer door leerkrachten beter in te zetten. Klassen worden zo nodig samengevoegd, Rousseau wil minstens tien leerlingen per klas. Voor alle investeringen die Vooruit wil is 2 miljard euro nodig, geld dat de partij wil halen door de erfbelasting en het kindergeld te hervormen.

1 miljard euro moet komen van een hervorming van de erfbelasting, zegt Rousseau. “De eerste 250.000 euro die je erft willen we belastingvrij maken. Bedragen daarboven willen we progressief belasten. Daarnaast moeten we de wet aanpassen, zodat fiscale constructies onmogelijk worden.”

De rest van het geld moet van hervormingen komen, van een efficiëntere organisatie van het onderwijs tot een andere verdeling van het kindergeld. “Iedereen behoudt eenzelfde basisbedrag. Maar voor de laagste inkomens gaan we dat extra indexeren”, aldus Rousseau.