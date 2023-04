Vooruit wil ‘basisbaan’ voor langdurig werkzoekenden, wie weigert verliest uitkering

Wie vandaag werkloos is, wordt in de regel van nabij opgevolgd door de Vlaams arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Alleen strookt dat niet met de realiteit, zegt Rousseau. “Minder dan 5 procent van de werkzoekenden volgde het voorbije jaar een opleiding en slechts 13 procent moest het voorbije jaar op verplichte sollicitatie. (...) Mensen worden niet kordaat genoeg naar een job toegeleid.”

Dat moet voor Vooruit anders. Rousseau pleit ervoor om werkzoekenden veel actiever te begeleiden, met de ‘basisbaan’ als sluitstuk. Het idee van de Vlaamse socialisten is niet nieuw: vijf jaar geleden stelde de toenmalige sp.a al eens voor “de werkloosheid af te schaffen” via basisbanen. Toen al kwam er forse kritiek op het voorstel van arbeidsmarktexperten.

Sanctie

Concreet moeten werkzoekenden volgens Vooruit vanaf dag één - als dat nodig is - een taal- of digitale opleiding kunnen krijgen en binnen de twee weken hulp krijgen bij het opstellen van een online geanonimiseerd CV. Daarnaast moeten ze van de VDAB per maand één jobaanbieding krijgen en zelf twee keer solliciteren. Om de vier maanden volgt een evaluatie, waarna de VDAB een opleiding kan opleggen.

Wie weigert, riskeert een sanctie, zoals het verlies van de werkloosheidsuitkering voor enkele weken. Na acht maanden kan er een opleiding tot een knelpuntberoep worden opgelegd. Leidt dat alles na twee jaar nog altijd niet tot een job, dan biedt de VDAB een ‘basisbaan’ aan die de werkzoekende moet aannemen. Doet hij of zij dan niet, dan vervalt de werkloosheidsuitkering.

De ‘basisbanen’ kunnen allerhande jobs zijn bij onder meer de groendienst van de gemeente, sportclubs, vrijetijdsverenigingen, in het onderwijs of de zorg. Rousseau ziet ze als “een tussenstation om op de arbeidsmarkt actief te zijn en bij te dragen aan de welvaartsstaat, mét een volwaardige sociale bescherming”. Daarom zouden werkzoekenden er beginnen aan een minimumloon, maar worden er ook opleidingen op de werkvloer voorzien.

Om alles georganiseerd te krijgen denken de socialisten aan een ‘basisbaanpool’, een databank met allerhande jobs in publieke en private organisaties waarbinnen de VDAB op zoek kan naar een match met langdurig werkzoekenden. De werkgevers zouden een subsidie krijgen voor het tewerkstellen van werkzoekenden in basisbanen.

‘Redelijk laat voorutschrijdend inzicht’

Oppositiepartij N-VA spreekt van “een bocht” van Vooruit, en kan zich in principe wel vinden in het socialistische voorstel. “Onze sociale zekerheid is er voor mensen in nood. Niet voor mensen die halsstarrig weigeren bij te dragen tot onze maatschappij. Daarom vragen wij al langer dan vandaag om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in tijd, zoals dat overal elders in de wereld het geval is”, zegt Kamerlid Björn Anseeuw. Alleen zal de Franstalige zusterpartij van Vooruit, de PS, allicht niet akkoord gaan met de plannen, vreest hij. Bovendien komt het “vooruitschrijdend inzicht van Vooruit rijkelijk laat”, vindt Anseeuw.

Het voorstel van Rousseau maakt deel uit van een pakket van voorstellen om meer mensen aan het werk te helpen en houden. Dat omvat onder meer ook ideëen rond een verbetering van de balans tussen werk en privé en om het financiële verschil tussen werken en niet werken te vergroten, en stelt de Vooruit-voorzitter donderdag voor op een persconferentie.