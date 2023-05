Vooruit verscherpt standpunten rond asiel en migratie: ‘Het OCMW is te vaak de eerste stap voor nieuwkomers’

Een lagere uitkering, strengere voorwaarden voor economische migratie, en mensen die verplicht terugkeren in afwachting toch nog aan het werk zetten. In het migratieplan dat Vooruit lanceerde, kiest voorzitter Conner Rousseau duidelijk voor de lijn van ‘voor wat hoort wat’.

“Terwijl de uitkering van het leefloon een last resort is voor Belgen, is het OCMW te vaak de eerste stap voor nieuwkomers”, zegt Rousseau. “Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom zetten we met het nieuwkomerstraject volop in op snelle activering en participatie.”

Het duurde lange tijd voor de partij een concreet plan op tafel legde, maar naar aanleiding van hun congres op 4 juni pakt Vooruit nu uit met een reeks ideeën om “meer grip te krijgen op asiel en migratie”. Een van de opvallendste is om de uitkering – waar iedereen die in ons land niet aan het werk is, recht op heeft – af te schaffen voor wie hier minder dan drie jaar verblijft. In plaats daarvan roept de partij het systeem van ‘integratiesteun’ in het leven.

inburgeringstraject

Deze krijgt de nieuwkomer enkel en alleen als die actief deelneemt aan het inburgeringstraject. Bovendien ligt het bedrag een stuk lager dan het leefloon, omdat andere materiële steun die de nieuwkomer ontvangt, mee in rekening wordt gebracht. Wie een dak boven het hoofd heeft bij een gastgezin, bijvoorbeeld, ontvangt minder dan iemand die zelf voor zijn woning betaalt.

Lees ook Analyse. Opvallend vaak viseert Conner Rousseau vrouwen, en trekt daarmee zijn neiging tot sociaal-conservatisme ver door

Ook in de rest van het plan is de link tussen de arbeidsmarkt en migratie nooit ver weg. Economische migratie wordt enkel nog toegestaan als een land van herkomst een terugkeerakkoord ondertekent voor mensen die geen asiel krijgen in ons land. “In ruil voor medewerking organiseren we in de landen van herkomst taalopleidingen en voortrajecten op maat van onze noden”, stelt de partij.

‘Flinkse centrumvisie’

Daarnaast wil Vooruit echt iedereen zoveel mogelijk aan het werk zetten. Zowel mensen die wachten om teruggestuurd te worden, als mensen die een positieve beslissing kregen maar nog geen volwaardige opleiding Nederlands volgden, moeten aan de slag. De voorwaarden om aan gezinshereniging te doen, ziet de partij het liefst nog verscherpt.

Net zoals bij de eerdere voorstellen die de partij lanceerde over activering van werklozen en de kinderopvang, zit er een duidelijke ‘voor wat hoort wat’-redenering achter Rousseaus migratieplan. Daarmee wijkt hij niet heel sterk af van de ‘flinkse’ centrumvisie die zijn voorganger John Crombez hanteerde. Het probleem van Crombez was dat de kiezer hem en zijn partij niet geloofwaardig achtte op het thema migratie.

Dat nadeel heeft Rousseau veel minder. Met uitspraken zoals “Als ik in Molenbeek rijd, voel ik me niet in België”, heeft hij een reputatie opgebouwd als socialist die straffe taal durft te spreken. Het gevaar is dat Rousseau daarmee stemmen haalt langs rechts maar tegelijk langs links stemmen verliest van mensen die zijn flinkse uitspraken niet moeten. Maar intern lijken de socialisten zich daar weinig zorgen over te maken. “De mensen die ons te rechts vinden, zijn na de Molenbeek-uitspraak toch al weg”.