Vooruit-kopstuk Melissa Depraetere: ‘Met de N-VA van De Wever zou je meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez’

Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere spaart haar kritiek voor Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen, niet. Depraetere geeft de Vivaldi-regering een zeven op tien, “maar zonder Bouchez was de zeven een negen geweest”, klinkt het. “Hij zorgt voor amateurisme in de ploeg. Het is Bouchez die veel hervormingen tegenhoudt, tot in het debiele toe”, gaat ze scherp verder.

“Wij hebben het eigenlijk nooit zien zitten met Bouchez. Er waren ook andere opties (In 2020 wou Vooruit een tijd niet meer verder onderhandelen met de MR over de vorming van een federale regering, red.). Volgens haar zou je met de “N-VA van De Wever meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez”.

De Wetstraat is al langer in de ban van een romance tussen Vooruit en N-VA. Zowel Conner Rousseau als Bart De Wever sluiten een coalitie met elkaar op Vlaams niveau niet uit. Volgens Rousseau is er “wiskundig gezien nu geen andere optie”. Dat bevestigt ook Depraetere. “N-VA is zeker niet onze natuurlijke bondgenoot. Maar als je de rekensom maakt, dan kan je wellicht niet naast ofwel N-VA ofwel Vlaams Belang. En als je weet dat wij zeker niet zullen besturen met Vlaams Belang, dan blijft er maar één partij over. Dat is de realiteit.”