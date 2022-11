Vooruit gooit militant die controversiële uitspraken over homo’s deed uit de partij

“De islam heeft geen probleem met homo’s. (…) Je mag gevoelens hebben voor iedereen – sommige mensen zijn verliefd op de Eiffeltoren. Dat kan allemaal. Maar de daad en de interactie zelf zijn wel strafbaar.” Het zijn de woorden van Stijn Ledegen (25), woordvoerder van de Aalsterse moskee en militant bij de Aalsterse afdeling van Vooruit. Ledegen bekeerde zich acht jaar geleden tot de islam.

Het stadsbestuur van Aalst gaf onlangs een negatief advies over de erkenning van een lokale moskee. Toen verwees het bestuur naar zorgwekkende uitspraken over homoseksualiteit en de gelijkheid tussen man en vrouw. In een filmpje op YouTube wordt nu duidelijk om welke uitspraken het gaat, meldt Het Laatste Nieuws. Ze komen uit een fragment van het YouTube-programma Franken Teut.

Een van de uitspraken van Ledegen gaat over de gelijkheid tussen man en vrouw. Zo heeft de man volgens hem de beslissingsbevoegdheid in het gezin omdat hij de verantwoordelijkheid draagt. Uitspraken die volgens het schepencollege van Aalst duidelijk niet stroken met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Niet in naam van partij

In een reactie op de heisa postte Ledegen woensdagmiddag een lange repliek op Twitter. Daarin stelt hij verkeerd begrepen te zijn. “Ik sta voor een inclusieve samenleving waar iedereen gelijke kansen moet krijgen ongeacht leeftijd, sekse, beperking, seksuele voorkeur of etniciteit”, klinkt het. “Ik excuseer me oprecht indien ik mensen hiermee heb gekwetst.”

Dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau niet aarzelt om dissidente stemmen terecht te wijzen, bewees hij eerder. Zo zette hij in juni het Brusselse parlementslid Fouad Ahidar uit het partijbureau nadat die in de discussie over het onverdoofd slachten had gezegd dat hij “niet kon geloven dat God dieren laat lijden”.

Nu zet Vooruit ook Ledegen uit de partij. “De geciteerde uitspraken staan haaks op de visie van Vooruit. Vooruit strijdt voor gelijke rechten voor- en de bescherming van de LGBTQI+-gemeenschap. En zal dat altijd blijven doen”, laat de partij weten in een mededeling. “Ook al gaf het lid aan achter onze waarden te staan, Vooruit duldt hier geen enkele twijfel over. Vooruit stopt dan ook met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap.”

“Vooruit is een inclusieve beweging die sinds jaar en dag actief strijdt voor de LGBTQI+rechten. Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. We zullen die voortrekkersrol altijd opnemen. Zowel op het terrein als in het parlement.”