‘Voorstel van Van Quickenborne om gokreclame te verbieden, was eis van Nationale Loterij’: minister weerlegt

Voor het einde van het jaar moet alle gokreclame aan banden worden gelegd. Slogans van gokkantoren op truitjes van voetbalspelers mogen nog tot 2025. Tenminste, dat voorstel legde Vincent Van Quickenborne (Open VLD) begin vorige maand op tafel en leidde de afgelopen weken tot een rel binnen zijn eigen regering.

Uit een brief van Jannie Haek, de baas van de Nationale Loterij, gericht aan de regering, blijkt nu dat het voorstel uit de koker komt van de Loterij zelf. Haek legde de maatregel als eis op tafel in ruil voor een verhoging van de monopolierente. Dat is een bedrag dat de Loterij jaarlijks moet betalen omdat ze als enige in dit land loterijen mag organiseren. Haek stemde in met een verhoging van 30 miljoen euro, op voorwaarde dat de regering de reclame van de concurrentie - de gokbedrijven - aan banden legde. Zo wordt het monopolie van de Loterij versterkt.

Van Quickenborne ontkent evenwel dat de brief van Haek meespeelde in zijn beslissing. “Vanuit de goklobby wordt al langer geïnsinueerd dat de beperkingen op gokreclame er komen op vraag van de Nationale Loterij”, zegt hij in een persbericht. “De reden waarom we gokreclame aan banden leggen is om de toenemende verwoestende effecten van gokverslaving tegen te gaan. Een brief van de Nationale Loterij heeft daar niets mee te maken. Ook hun sportweddenschappen vallen onder die strenge regels.”

De overige loterijproducten van de Nationale Loterij vallen overigens onder andere regelgeving, volgens Van Quickenborne geheel terecht: “De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij spreekt voor eigen rekening maar zijn bewering dat de producten van de Nationale Loterij niet bijdragen aan gokverslavingen raken kant noch wal. Ook voor de Nationale Loterij moeten er strenge beperkingen komen.”

De chronologie van de feiten bewijst volgens de minister dat de brief van de Nationale Loterij geen rol speelde in de beslissing. Op 24 juni vorig jaar kondigde hij in het parlement al aan dat hij de regels rond gokreclame ging verstrengen. Op 7 september was er overleg met de hulpverleningssector op basis van die input werd er gewerkt aan een regelgevend kader.

“In het kader van het begrotingsoverleg, waarbij 1 miljard euro bespaard werd, besliste de regering om de monopolierente van de Nationale Loterij met 10 miljoen euro te verhogen naar 145 miljoen euro in de jaren 2022, 2023 en 2024", vervolgt het persbericht van de minister. “Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2021 een brief verstuurd door de directeur van de Nationale Loterij aan de staatssecretaris van de Nationale Loterij en de minister van Begroting. Daarin vraagt hij onder meer dat er strengere regels komen inzake gokreclame. Er worden geen specifieke maatregelen voorgesteld.”

Van Quickenborne besluit met een sneer naar de goksector: “Ze deinzen voor niets terug. Ze wisten al langer dat ik werkte aan strenge beperkingen op gokreclame. (...) De waarheid is dat de goklobby hiermee opnieuw probeert dit voorstel te ondergraven. Dat zal hen niet lukken. Deze strenge regels zijn nodig en ze zullen er komen.”