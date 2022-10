Voorschotfactuur te hoog? Een tegenvoorstel is sowieso de moeite waard: de nieuwe Ons Geld-nieuwsbrief

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Met veel angst kijken we tegenwoordig de afrekening van onze energiefactuur tegemoet. Ondanks een zachte oktobermaand en de dalende gasprijzen op de internationale markten worden we dagelijks om de oren geslagen met berichten over voorschotfacturen van honderden tot zelfs 7.000 euro voor een gezin met één kindje. In dat laatste geval ging het gelukkig om een “menselijke berekeningsfout”, die werd rechtgezet. In ieder geval, als u vindt dat uw voorschot te veel bedraagt, dan kunt u altijd een tegenvoorstel doen. Zolang er een beroep loopt tegen de energiefactuur en de leverancier nog geen reactie heeft gestuurd, mag het nieuwe voorschotbedrag niet geïnd worden. Sowieso de moeite waard, dus.

Maar dat verandert jammer genoeg niks aan de structurele problemen, waarmee we de volgende jaren geconfronteerd worden. Ons samenlevingsmodel kraakt in zijn voegen. Dat is ook de analyse die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) maakt in een interview met onze krant. Hij probeert in deze moeilijke tijden om zijn grote fiscale hervorming (deels) te realiseren. Zo wil hij graag nog deze legislatuur de belastingvrije som optrekken: “Mensen moeten netto meer overhouden aan het eind van de maand.”

En toch is het niet voor iedereen kommer en kwel. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er misschien weinig marge voor collectieve loonstijgingen, maar het geeft u wel de kans om individueel te onderhandelen over een hoger loon. Hoe pakt u dit aan? Wij geven u alvast enkele tips.

Over het Kanaal wordt aangetoond hoe Van Peteghem het zeker niet moet doen. Het Verenigd Koninkrijk is al aan zijn vierde minister van Financiën in vier maanden toe. De laatste nieuwkomer Jeremy Hunt besliste om meteen alle beslissingen van zijn voorganger Kwasi Kwarteng overboord te gooien. En premier Liz Truss? Zij staat erbij en kijkt ernaar. Slecht nieuws voor de Britse bevolking, die door alle economische onrust een enorme stijging van zijn woninglening tegemoet ziet van honderden ponden per maand. Slecht nieuws over de economie in China? Dat wordt gewoon onder de mat geveegd alsof het er niet is om het feestje van Xi Jinping op het partijcongres niet te verstoren.

Kan natuurlijk niet ontbreken in een nieuwsbrief over geld: Elon Musk, de rijkste mens ter wereld. Hij slaagt er altijd in om de aandacht van de hele wereld naar zich toe te trekken, zeker nu hij zich meer en meer mengt in het geopolitieke debat. Deze keer dreigde hij ermee om de financiering van zijn satelliet-internetdienst Starlink boven Oekraïne stop te zetten, een systeem dat essentieel is voor het Oekraïense leger om te kunnen communiceren. Er kwam heel wat kritiek en Musk bond al snel in. Love him or hate him, de eigenaar van Tesla blijft een fascinerende persoonlijkheid. Dat blijkt nog maar eens uit dit interview dat hij gaf aan de Financial Times. De moeite waard.

