Voormalige president van Pakistan, Pervez Musharraf, overleden

Musharraf greep als generaal in 1999 de macht toen hij premier Nawaz Sharif de laan uitstuurde tijdens een geweldloze coup. Sharif had gepoogd Musharraf af te zetten als stafchef van het leger. Eerst was hij premier en nadien regeerde hij van 2001 tot 2008 als president van het land. In dat laatste jaar trad hij af toen parlementariërs met een afzettingsprocedure dreigden. Tijdens zijn bewind kende het land economische groei.

Hij werd in Pakistan later wegens zijn rol als dictator juridisch vervolgd en is uiteindelijk uitgeweken naar Dubai. De toenmalige president had onder meer geprobeerd om de voorzitter van het hooggerechtshof af te zetten, waarna protest uitbrak in heel het land, wat later leidde tot het afkondigen van de noodtoestand.

Sinds 2016 verbleef hij in de Verenigde Arabaische Emiraten nadat hij om medische redenen Pakistan mocht verlaten. In 2019 werd hij bij verstek voor hoogverraad veroordeeld tot de doodstraf. In 2020 werd die veroordeling verbroken door een hogere rechtbank om het proces ongrondwettelijk was.

Musharraf gold als een seculiere leider die fel gekant was tegen het radicale islamisme en jihadisme. Hij werd daarmee ook een bondgenoot van de VS in de Amerikaanse strijd tegen terroristen en tegen de taliban in buurland Afghanistan. Na de Amerikaanse inval in Afghanistan, die volgde in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 in de VS, stemde Musharraf zijn beleid af op Washington.

Musharraf ontliep tijdens zijn presidentschap minstens driemaal de dans bij aanslagen van al-Qaida, de terreurgroepering en bondgenoot van de taliban. Hij heeft ook toenadering tot India gezocht, de erfvijand van Pakistan. Musharraf voerde een liberaal beleid op cultureel gebied waarbij hij veel vijanden maakte onder uiterst conservatieve moslims.

Musharraf was al langer ziek. In 2018 werd bij hem de zeldzame stofwisselingsziekte amyloïdose vastgesteld. Volgens zijn familie werd hij sinds vorig jaar beademd. Musharraf was op 11 augustus 1943 geboren in Dehli, toen India nog onder Brits bestuur viel. Vier jaar later werd Pakistan afgescheiden bij de onafhankelijkheid.