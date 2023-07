Voormalige militair die premier De Croo bedreigde, uitgeleverd door Noorwegen

“In het kader van bedreigingen die geuit zijn door S.H. ten aanzien van de Belgische regering en de Eerste Minister, heeft een Belgische onderzoeksrechter een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. S.H. werd in Noorwegen gelokaliseerd en de Noorse gerechtelijke en politieautoriteiten hebben hun volledige medewerking verleend met het oog op de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel”, meldt het parket vanavond in een persbericht.

Sam H. postte op 7 juli een video op sociale media waarin hij op een foto van De Croo schoot. In een andere video zei de 30-jarige militair dat hij in Noorwegen was. Daar werd hij later op de dag ook opgepakt.

Sam H. kwam vanavond rond 20 uur aan in ons land. Morgen zal hij eerst door de federale gerechtelijke politie en later door de onderzoeksrechter verhoord worden. “De onderzoeksrechter zal beslissen over het verder verloop van het dossier alsook of S.H. in voorlopige hechtenis dient genomen te worden. In dit stadium zijn de feiten gekwalificeerd als voorbereiding van een terroristisch misdrijf en bedreiging om een terroristisch misdrijf te plegen.”