Voormalig sp.a-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven (40) overleden

Stephanie Van Houtven stapte in 2013 in de actieve politiek bij sp.a als districtsschepen van Cultuur in Borgerhout. Halverwege de legislatuur, in 2016, werd ze er zoals afgesproken bij het bestuursakkoord districtsvoorzitter. Intussen was ze in 2015 ook ondervoorzitter geworden bij de nationale afdeling van de socialisten, als running mate van voorzitter John Crombez. Dat zou ze blijven tot 2019.

Na de lokale verkiezingen van 2018 werd Van Houtven opnieuw districtsschepen in Borgerhout. In 2019 nam ze echter afscheid van de politiek en ging ze aan de slag bij een Europese ngo.

Stephanie Van Houtven in 2015 naast toenmalig sp.a-voorzitter John Crombez. Beeld Photo News

Minder dan een jaar later kreeg Van Houtven voor het eerst te horen dat ze aan baarmoederhalskanker leed. De behandeling daarvan leek aan te slaan, maar in 2022 kreeg ze te horen dat de kanker niet alleen was teruggekeerd, maar dat de ziekte ook niet meer te genezen viel. Van Houtven getuigde in verschillende media over haar ervaringen, onder meer om te pleiten voor een algemene toepassing van de HPV-test in plaats van het minder betrouwbare uitstrijkje om het humaan papillomavirus (HPV) vroegtijdig op te sporen en zo baarmoederhalskanker te voorkomen.

“Veel te vroeg van ons heengegaan”, luidt het dinsdag bij Vooruit. “Veel sterkte aan haar echtgenoot, familie en vrienden. Rust zacht, Stephanie.”