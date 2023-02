Voormalig MR-minister Jean-Luc Crucke stapt over naar Les Engagés

Het rommelde de afgelopen jaren regelmatig tussen Crucke en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Bouchez liet Crucke begin vorig jaar opstappen als minister in de Waalse regering na een conflict over het fiscale beleid. Een post aan het Grondwettelijk Hof moest soelaas brengen.

Crucke besliste niet alleen te passen voor dat fin de carrière, hij voegde er in tal van interviews aan toe dat hij de partij onder Bouchez te veel naar rechts vond overhellen en dat hij ‘mensen van goede wil’ rond zich wil verzamelen die de klimaatcrisis wel ernstig nemen. Daarvoor zou hij zelfs een eigen beweging oprichten.

Die eigen beweging kwam er uiteindelijk dus niet, wel een overstap naar een andere partij: Les Engagés. Met Crucke krijgen de humanisten, die al jaren in het slop zitten, er meteen een zwaargewicht bij.

Bij Les Engagés wordt Crucke ondervoorzitter, naast Yvan Verougstraete en Gladys Kazadi. Hij wordt specifiek belast met klimaat- en energiekwesties. Crucke zal ook een nieuwe vleugel binnen Les Engagés vertegenwoordigen, ‘De Nieuwe Democraten’. Als Waals Parlementslid zal hij nu in de oppositie ziten. De oud-minister gaf aan dat hij bij de verkiezingen van 2024 op de lijst zal staan “om Catherine Fonck te steunen”.

“Ik heb waarschijnlijk een risico genomen, anderen zullen zeggen: opgeruimd staat netjes”, aldus Jean-Luc Crucke, die de beslissing om over te stappen naar eigen zeggen “in eer en geweten” heeft gemaakt. “Ik blijf het sociale en groene liberalisme claimen. Ik kon daar geen plek meer voor vinden binnen een beweging die steeds rechtser wordt, met die Trumpiaanse impulsen”, verwees hij naar zijn voormalige voorzitter Bouchez.

Crucke bracht Bouchez voor aanvang van de persconferentie overigens niet op de hoogte van zijn vertrek. Hij lichtte enkel zijn voormalige partijgenoten Sohpie Wilmès, Pierre-Yves Jeholet en Diana Nikolic in.

‘Belangrijk politiek signaal’

“Het engagement van een man van dit kaliber aan onze kant is een sterk en belangrijk politiek signaal”, zei Les Engagés-voorziter Maxime Prévot op de persconferentie. “Jean-Luc is naar eigen zeggen geëvolueerd in zijn analyse van de relevante antwoorden op maatschappelijke problemen, zonder zijn overtuigingen te verloochenen. Integendeel, hij toont aan dat een echt sociaal liberalisme geschikt is voor de hedendaagse uitdagingen.”

Jean-Luc Crucke erkent dat hij over verschillende ethische kwesties niet altijd op dezelfde lijn zit met zijn nieuwe partijgenoten, maar benadrukt de “gewetensvrijheid en stemvrijheid” die nu binnen de beweging gelden. “De deuren moeten open blijven. Die vrijheid bestaat.”