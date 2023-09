Voormalig leider Proud Boys krijgt zwaarste straf voor Capitoolbestorming: 22 jaar

Openbare aanklagers hadden 33 jaar cel geëist voor “opruiende samenzwering” en andere aanklachten rondom de aanval op het Amerikaanse Congres op 6 januari 2021. Daarbij vielen vijf doden, onder wie een politieagent. “Die dag verbrak onze voorheen ononderbroken traditie van vreedzame machtsoverdracht”, zei de rechter. “Het gaat tijd en moeite kosten om die traditie te herstellen.”

Tarrio toonde dinsdag in de rechtszaal berouw en zei de politie te waarderen voor het moedige optreden, maar de rechter trok zijn oprechtheid in twijfel vanwege eerdere uitspraken. Ook het pleidooi van de advocaat van Tarrio dat hij altijd het beste voor heeft gehad met het land kon de federale rechter niet vermurwen. Hij classificeerde Tarrio’s daden als terrorisme, wat de weg voor een zware straf vrijmaakte.

De uitspraak volgt op een reeks veroordelingen van andere Proud Boys-leden die betrokken waren bij de Capitoolbestorming in Washington. Eerder zagen vier hooggeplaatste militieleden celstraffen van 10 tot 18 jaar tegen zich uitgesproken worden - zware straffen, maar een stuk lager dan geëist. Ook nu valt de straf een stuk lager uit, maar de rechter ging wel mee met de wens van de openbare aanklagers dat Tarrio als “ultieme leider van de samenzwering” de hoogste straf moest krijgen.

‘Ministerie van Zelfverdediging’

Tarrio, die van 2018 tot 2021 leiding gaf aan de beweging, wordt verantwoordelijk gehouden voor de coördinatie van de aanval. In de aanloop naar 6 januari richtte hij met zijn handlangers een “Ministerie van Zelfverdediging” op, voor wie zij volgzame leden rekruteerden die bereid waren geweld te gebruiken. Aanwezigen werden opgedragen om onopvallende kleren te dragen en beschermende uitrusting mee te nemen, en werden aangespoord om door barricades heen te breken. Nadat relschoppers het Congres waren binnengedrongen liet Tarrio triomfantelijk aan zijn volgelingen weten: “Vergis je niet, wij hebben dit gedaan.”

Enrique Tarrio was op de dag van de bestorming zelf overigens niet aanwezig in Washington: een arrestatie voor het verbranden van een Black Lives Matter vlag van een zwarte kerk in Washington hield hem noodgedwongen buiten de stad. Na Trumps verkiezingsnederlaag leidde Tarrio gewelddadige demonstraties van zijn volgelingen tegen de vreedzame overdracht van de macht.

Gewelddadige beweging

De Proud Boys worden door de Amerikaanse overheid als wit nationalistische beweging gezien en zijn berucht vanwege hun gewelddadige strijd tegen linkse en progressieve groeperingen. Tijdens betogingen in onder meer New York en Portland kwam het tot gevechten met leden van de extreem-linkse militante beweging Antifa. De Proud Boys waren ook aanwezig bij de bijeenkomst van extreemrechtse en neonazistische bewegingen in Charlottesville in 2017, waar een white supremacist met dodelijk gevolg zijn auto inreed op een groep tegendemonstranten.

Leden staan bekend om hun trouw aan oud-president Trump. Tijdens een verkiezingsdebat in 2020 van Trump, die toen al samenzweringen over ophanden zijnde verkiezingsfraude de wereld in hielp, werd Trump gevraagd wit nationalisme te veroordelen. Zijn reactie: “Proud Boys, stand back and stand by”. De aanklager in de zaak tegen Tarrio en andere leden omschreef de groep als “Trumps leger”.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft voor de bestorming van het Congres meer dan 1.100 mensen aangeklaagd, van wie ruim 630 schuld hebben bekend en ruim 110 zijn veroordeeld. Ook Trump zelf is nog verwikkeld in een juridische zaak omtrent zijn pogingen de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Op 4 maart 2024, een dag voor belangrijke voorverkiezingen in dertien verschillende staten voor de Republikeinse presidentsnominatie, begint die rechtszaak. Trump gaat op dit moment aan kop in de peilingen om de Republikeinse kandidatuur in de wacht te slepen.