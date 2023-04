Voormalig Kamervoorzitter Charles-Ferdinand Nothomb (86) overleden

Nothomb zetelde in de Senaat en verschillende regionale raden in Franstalig België. Tussen 1968 en 1995 zetelde hij af en aan in de Kamer, waarvan hij ook een tijdlang voorzitter was. Gedurende het grootste deel van de jaren 70 was hij partijvoorzitter van de christendemocratische PSC, dat ondertussen als Les Engagés door het leven gaat.

In de jaren 80 was de man minister van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken. In die tweede functie weigerde hij politieke verantwoordelijkheid te nemen voor het Heizeldrama van 1985. Toen kwam 39 mensen om het leven tijdens de finale van de Europacup tussen Liverpool en Juventus. Uiteindelijk zal de regering-Martens V toch overgaan tot vervroegde verkiezingen.