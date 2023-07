Voormalig journaalanker Martine Tanghe (67) overleden

Ruim 42 jaar lang was Martine Tanghe journalist en nieuwsanker bij de VRT. Ze startte haar carrière bij de openbare omroep toen ze amper 23 was, na een studie Germaanse filologie aan de KU Leuven. Ze was ook het vaste gezicht van de verkiezingsprogramma’s op de openbare omroep.

Tanghe las ook jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, de spellingwedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. ​Heel haar carrière lang was ze een voorbeeld en een ambassadeur van mooi en helder Nederlands. Voor die verdienste kreeg ze vorige donderdag, 20 juli, nog het prestigieuze ereteken van Commandeur in de Kroonorde.

In november 2020 ging Tanghe met pensioen, in volle coronaperiode. Haar laatste woorden als journaalanker toen: “Ik zal u missen. Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal weer goed.”

Lees ook Martine Tanghe: ‘Ik heb er destijds niet bij gezegd wannéér het allemaal weer goed komt’

Na haar carrière bleef ze actief, onder meer als juryvoorzitter bij de nieuwe Vlaamse prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en als theatermaakster. Daarnaast was ze een boegbeeld van Kom op tegen Kanker.

Martine vocht in het verleden al eens tegen kanker. Eind 2011 raakte bekend dat ze borstkanker had. Toen verdween ze enkele maanden van het scherm. Maar de kanker die ze tien jaar eerder klein kreeg, stak na haar pensioen toch weer de kop op. Martine laat drie kinderen na: Clara, Jan Bos en Stijn. Haar man, VRT-journalist Jos Van Hemelrijck, stierf in 2019 op 71-jarige leeftijd.