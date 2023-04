Voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi is na zijn diagnose leukemie begonnen aan chemotherapie: ‘We zijn erg bezorgd’

De 86-jarige politicus en zakenman ligt sinds woensdag op de afdeling intensive care van de San Raffaele-kliniek in Milaan. Hij werd er opgenomen vanwege hartproblemen en kampt ook met een longontsteking. Intussen raakte bekend dat Berlusconi leukemie heeft. De longontsteking is mogelijk het gevolg van zijn door de kanker verzwakte gezondheid.

Het Italiaanse persagentschap Ansa meldt donderdagmiddag dat Berlusconi chemotherapie krijgt. De eerste dosis werd woensdag al toegediend. Berlusconi was tussen 1994 en 2011 drie keer premier van Italië. Hij zetelt momenteel nog in de Senaat voor Forza Italia, de centrumrechtse partij die hij dertig jaar geleden oprichtte en die momenteel deel uitmaakt van de huidige regering van premier Giorgia Meloni.

“We zijn allemaal erg bezorgd. Ik hoop dat hij de kracht zal hebben om deze laatste klap, die een sinistere naam heeft - leukemie - te weerstaan”, reageerde vice-minister van Cultuur Vittorio Sgarbi, een vriend van Silvio Berlusconi. Paolo Russo, een woordvoerder van de voormalige premier, zei dat hij geen informatie mocht geven over de gezondheid van Berlusconi en zei alleen dat “Il Corriere della Sera de meest gerespecteerde krant in Italië is”. De genoemde krant bracht het nieuws over zijn diagnose naar buiten.

Forza Italia-leider en voormalig premier Silvio Berlusconi. Beeld REUTERS

Forza Italia-partijgenoot Antonio Tajani heeft gezegd dat Berlusconi’s toestand stabiel is na een “rustige nacht” in het ziekenhuis. Berlusconi’s broer zei eerder dat Berlusconi het gaat halen. “Silvio is een rots”, sprak hij. Berlusconi heeft de afgelopen jaren veel gezondheidsproblemen en ligt vaker in het ziekenhuis. Vorige week moest de politicus ook al een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.