‘Voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi heeft leukemie’

De 86-jarige controversiële politicus en zakenman ligt sinds woensdag in de San Raffaele-kliniek in Milaan op de afdeling intensieve zorgen omwille van hartproblemen. Daarnaast werden ook ademhalingsproblemen gemeld.

De voorbije jaren kende Berlusconi regelmatig gezondheidsproblemen. Vorige week nog moest hij enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens de krant onderging hij toen tests om zijn beenmerg te controleren. De longontsteking waarmee hij nu kampt, is mogelijk een gevolg van zijn door de leukemie verzwakte gezondheid.

Tajani, die ondervoorzitter is van Forza Italia, zegt dat hij eerder op de dag Berlusconi aan de telefoon heeft gesproken. Hij had naar verluidt een “rustige nacht”. “We hopen dat Silvio snel terugkeert, hij geeft nooit op. We blijven optimistisch.”

Woensdag kreeg Berlusconi in het ziekenhuis bezoek van zijn kinderen, zijn vriendin en zijn broer Paolo. Die laatste zei bij het verlaten van het ziekenhuis al dat zijn toestand stabiel was. “Hij is een rots.”

Van Berlusconi’s familie kwam er tot dusver geen officiële verklaring over zijn gezondheidstoestand.