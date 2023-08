Voormalig cd&v-politica zuster Monica (84) overleden

Zuster Monica was jarenlang directrice van Sint-Bavo in Gent en stapte in 2000 in de politiek toen ze lid werd van cd&v. Ze werd verkozen tot Gents gemeenteraadslid en zetelde nadien ook in het Vlaams Parlement voor de christendemocraten. Rond die tijd was ze onder meer jurylid bij Goedele Liekens’ Recht van antwoord en zat ze eens in de stoel bij De slimste mens. In 2012 stond ze nog als lijstduwer op de gemeenteraadslijst, maar nam haar mandaat niet meer op nadat ze getroffen werd door lymfeklierkanker.

Op 84-jarige leeftijd overleed ze in een rustoord in Lochristi. “Zuster Monica, oud-directrice van onze school, is gisteren overleden”, aldus het Sint-Bavohumaniora op Facebook. “Zuster Monica volgde in 1981 zuster Bernard-Marie op als directrice van Sint-Bavohumaniora en wordt door velen herinnerd als streng maar rechtvaardig. Ze kende elke leerlinge bij naam en had een uitgesproken mening. Ze was voor velen een rots in de branding, het boegbeeld van onze school.”

Van Kerrebroeck komt uit Gentbrugge. Toen ze 21 was, trad ze in bij de Zusters van Liefde.