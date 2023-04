Voormalig cd&v-kopstuk Kris Peeters denkt niet aan terugkeer naar politiek: ‘Andere mensen staan nu aan het roer’

Kris Peeters, voormalig vicepremier en Vlaams minister-president voor cd&v, is momenteel vicevoorzitter voor de Benelux bij de Europese Investeringsbank. In januari komt dat mandaat via een rotatiesysteem toe aan een Nederlander, maar België heeft Nederland gevraagd om Peeters langer te laten aanblijven, tot het einde van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

Als Nederland die verlenging niet toestaat moet Peeters in januari opnieuw op zoek naar werk, enkele maanden voor de federale en Vlaamse verkiezingen. “Maar ik betwijfel of dat in de politiek zal liggen”, zegt hij op Radio 1. “Ik ben al een tijdje uit de actieve politiek. Veel mensen zijn daar nu wel actief mee bezig en ik denk niet dat zij op mij zitten te wachten.”

Wordt er dan niet aan zijn mouw getrokken? “Ik denk niet dat er een ‘grote roep’ op mij afkomt. Ik heb een heel boeiende periode achter mij, ben vijftien jaar lang vicepremier, minister-president en minister van Werk geweest. Ik zal nog graag steun geven, als ze me daarom vragen, maar nu is die periode afgesloten en ik denk dat er nu andere mensen aan het roer staan.”

Rancuneus tegenover de partijleiding is Peeters niet, in tegenstelling tot Marc Van Peel, die vorige week de partij nog de rug had gekeerd omdat hij zich niet kon vinden onder het voorzitterschap van Sammy Mahdi. “Zijn uitspraken zijn niet wijs”, vindt Peeters. “Sammy Mahdi levert uitstekend werk.”