Voorlopig geen mensen op de maan: storm Nicole zorgt voor zoveelste uitstel van Artemis-missie

Eind september werd de primeurmissie ook al eens uitgesteld wegens een storm. En in de weken daarvoor waren technische problemen twee keer verantwoordelijk voor uitstel.

In het kader van het nieuwe Amerikaanse Maanprogramma Artemis moet de krachtige SLS-draagraket bij wijze van test een onbemande Orion-capsule naar de Maan slingeren. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). De draagraket is 98 meter hoog. Bovenaan steekt de Orion-capsule die mensen weer naar de natuurlijke satelliet van de aarde moet brengen. De draagraket moet de onbemande capsule, waarvan de servicemodule door het Europese Airbus is gebouwd, een snelheid van 36.000 km per uur geven. De bovenste trap moet de Orion op een traject naar de maan zetten en de capsule weegt dan ongeveer 26 ton, wat 1 procent is van het gewicht van het hele gevaarte bij lift-off.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de mens in 2024 weer voet op de maan zal zetten, maar door allerhande vertragingen wordt dan ten vroegste 2025. Onder de vier inzittenden van de Orion zal er ook een vrouw en een persoon van kleur zijn, een primeur voor bemande maanreizen.