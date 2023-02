Voorlopig geen benefietshow van tv-zenders, wel 12-12-spots om geld in te zamelen voor slachtoffers aardbeving

Vanaf deze avond zult op de tv- en radiozenders van de VRT (onder meer Eén, Radio 2 en Studio Brussel), DPG Media (VTM en Qmusic) en SBS (Play4 en Play5) een reclamespot zien die oproept om geld te doneren aan 12-12, het consortium dat zeven hulporganisaties zoals Het Rode Kruis, Unicef en Oxfam verenigt. De opbrengst gaat naar humanitaire hulp in Turkije en Syrië, waar de zware aardbeving van afgelopen maandag intussen meer dan 33.000 slachtoffers heeft gemaakt. 1,3 miljoen mensen zijn ontheemd door de ramp.

“Die spot zal op alle zenders en platformen worden uitgezonden”, zegt SBS-woordvoerder Kristof Demasure. “Dat is een eerste stap. De komende dagen en weken bekijken we of en hoe we verder actie kunnen ondernemen.” Bob Vermeir, woordvoerder van de VRT: “De mediagroepen maken zendtijd vrij voor een zenderneutrale reclamespot, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan voor de covidcrisis en de oorlog in Oekraïne.”

Benefietshow

“Er is dringend hulp nodig, op zowel korte als lange termijn”, stelt 12-12-coördinator Gilles Van Moortel. “Daarom roepen we iedereen op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gekende rekeningnummer 12-12 is sinds zondag geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.”

Voorlopig blijft de mediacampagne rond 12-12 beperkt tot die spot. Een grote benefietshow, zoals er woensdag een op de Nederlandse publieke omroep (NPO) wordt uitgezonden, zit er voorlopig niet aan te komen. Vermeir: “We bekijken wat opportuun en praktisch haalbaar is. Dat zal de komende dagen duidelijk worden.”

Beeld ANP / EPA

NPO organiseert die benefiet samen met de andere zendergroepen RTL en SBS. “We zullen met zijn drieën een gezamenlijk liveprogramma gaan maken op NPO1 met gezichten van alle drie de zenders”, vertelde RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in RTL Boulevard. “En in onze eigen programmering die gewoon doorgaat zullen we steeds doorverwijzen naar dat grote programma op NPO 1 en het belcentrum.”

In maart vorig jaar sloegen de VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis de handen in elkaar voor een grote benefietactie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Een gezamenlijke radioshow van vijftien uur lang was toen op de verschillende zenders te horen, en ’s avonds werd op Eén, VTM en Play4 een slotshow uitgezonden die werd gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke. Eerder werden ook benefietshows georganiseerd voor onder meer de slachtoffers van de tsunami in 2004 en de aardbeving in Haïti in 2010.