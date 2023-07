Voorbijgangers redden ontvoerd meisje uit auto in Californië dankzij ‘help me’-papiertje

De redding vond plaats op 9 juli op een parkeerplaats in Long Beach, bij Los Angeles in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Het meisje was volgens de politie “erg emotioneel en helemaal ontredderd”. “Het slachtoffer hield vanuit een geparkeerd voertuig een stukje papier omhoog waarop de woorden ‘help me’ geschreven stonden. Voorbijgangers zagen het papiertje en belden onmiddellijk de hulpdiensten”, aldus de politie. De ontvoerder had het meisje achtergelaten in een gesloten auto terwijl hij naar een wasserette ging.

Intussen werd de 61-jarige Steven Robert Sablan uit Cleburne, in Texas, gevat door de politie. Hij wordt beschuldigd van “seksueel misbruik” en “ontvoering van een minderjarige met de bedoeling om deel te nemen aan criminele seksuele activiteiten”, volgens het Amerikaanse openbaar ministerie in Los Angeles.

De politie meldt dat het slachtoffer zich op 6 juli in de buurt van een bushalte in San Antonio, Texas, bevond. De verdachte benaderde haar vanuit een voertuig en bedreigde haar. Hij eiste dat het meisje in de auto stapte. “Als je niet instapt, dan ga ik je pijn doen”, zou de man toen gezegd hebben terwijl hij een wapen op het slachtoffer richtte.

Sablan wordt momenteel vastgehouden in de gevangenis van Los Angeles. Hij zal naar verwachting op 31 juli voor de rechter verschijnen. Hij riskeert een levenslange celstraf. De FBI onderzoekt de zaak verder.

Een medewerker van de wasserette kon het meisje helpen: